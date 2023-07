Grands Feux Loto-Québec 2023

Éclatez-vous avec nous aux Grands Feux Loto-Québec, tous les mardis et les jeudis soir, pendant 4 semaines, du 1er au 24 août 2023, c’est gratuit !

Le Journal de Québec et les Grands Feux Loto-Québec vous offrent la chance de gagner une soirée magique lors de laquelle vous pourrez assister au spectacle pyromusical, sous la thématique des années 1980.

Chaque prix comprend :

Un forfait pour deux (2) personnes, avec un souper au Bistro Le SAM (menu spécial 4 services, dégusté dans la verrière et qui inclut un cocktail d’arrivée et une bouteille de vin sélectionnée), plus une nuitée à l’hôtel Fairmont Le Château Frontenac en chambre Deluxe, le mardi 22 août 2023, et le stationnement avec valet.

Valeur approximative de chaque prix : 900 $

Sortez vos couleurs fluo, vos épaulettes, vos moustaches charnues et soyez décoiffés par les succès issus de cette époque musicale prolifique.

Soyez audacieux, participez maintenant !