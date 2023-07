«Guy ! Guy ! Guy !»: voici ce qu'on a pensé du spectacle hommage à Guy Lafleur présenté par le Cirque du Soleil à Trois-Rivières

Même si Guy Lafleur nous a quittés il y a un peu plus d’un an, le spectacle Guy! Guy! Guy!, nouvelle création du Cirque du Soleil, n’a rien d’un éloge funèbre. Au contraire, on a voulu célébrer la légende de Guy Lafleur et montrer à quel point le hockeyeur était amoureux de la vie tout reconnaissant qu’il était d’avoir pu vivre son rêve sur la glace.

Dès le départ, la soirée s'annonçait fébrile. Avant même le début du spectacle, les alentours de l’amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières nous préparaient déjà à célébrer la mémoire de notre Guy Lafleur national. Tout y était: des extraits audio de La soirée du hockey craché à plein volume entrecoupés de chansons sur le Canadien ou le hockey en général.

Avec de nombreux spectateurs arborant la Sainte-Flanelle, on se serait presque cru dans l’enceinte du vieux Forum un soir de séries éliminatoires au cours des belles années de Guy Lafleur.

Ces dernières sont d’ailleurs racontées avec un souci du détail évitant pourtant de nous inonder de statistiques. Après tout, on est ici pour un spectacle de cirque!

Petit bémol, faire commencer le show avec le clown qui monte de la salle sur scène pour cabotiner avec un membre du public n’était sans doute pas la meilleure mise en matière pour l’envergure des performances qui allaient suivre.

Rapidement toutefois, cette petite intro a fait place à une chorégraphie dynamique et haute en couleur au son du Wow! d’André Gagnon. Le ton était donné.

Avec ses nombreux extraits d’archives autant en vidéo qu’en audio, Guy! Guy! Guy! verse davantage dans le devoir de mémoire que dans la seule nostalgie entourant le Démon blond. Même qu’on ne néglige nullement l’apport des Larry Robinson ou autres Guy Lapointe dans son univers. Même Steve Shutt a droit à son moment de gloire pendant le spectacle !

Certes, on nous renvoie l’image d’un Lafleur héros mais on ne contourne pas ses remises en question parfois douloureuses. Extrait d’entrevues à l’appui, on entend par exemple le numéro 10 se rappeler comment étaient pénibles ses premières années sur le banc du CH alors qu’on ne l'utilisait pas à sa juste valeur.

Les dures critiques face à son retour au jeu chez les Rangers nous donnent d’ailleurs un des moments forts de la soirée.

On peut y voir un fildefériste traversant la scène alors qu’on évoque les questionnements intérieurs du Démon blond qui veut à tout prix revenir au jeu dans la Ligue nationale après une première retraite.

Il faut aussi souligner la performance magistrale du multi-instrumentiste et bruiteur Benoît Rocheleau haut perché à gauche de la scène entouré de ses instruments. Le son impeccable de son orgue nous rappelait aussi à la magie de La soirée du hockey.

Guy! Guy! Guy! fait la part belle à la musique québécoise en vogue durant les années Lafleur. Qu’on pense à Boule noire, ou Gilles Valiquette.

Tout juste assis derrière Gille Valiquette, j’étais à même de constater à quel point il approuvait l’interprétation de son Je suis cool pour les besoins du spectacle.

Pas besoin d'être un fan de sports pour apprécier le spectacle... Cet hommage à Guy Lafleur s'adresse à tous les amoureux de la vie.

♦ Le spectacle Guy! Guy! Guy!, du Cirque du Soleil, sera présenté jusqu'au 19 août, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

♦ Pour les infos : cirquedusoleil.com.