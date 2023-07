Honte à la colonisation linguistique du Big Gib Fest!

Comment discipliner les ploucs colonisés du genre de ceux qui ont décidé d’angliciser le nom de leur Festival de la Gibelotte de Sorel, qui commence ce jeudi, pour en faire le Gib Fest avec le slogan Le Gib, c’est Big?

Quelle honte! La maladie du colonialisme n’a pas de limite!

Récemment, des marchands ontariens de champignons magiques illégaux ont affiché leur nom: FunGuys...

Un tout autre genre de commerce, le Anytime Gym, se propage au Québec.

Un nouveau resto-bar ouvrait ses portes récemment: le Double’s Late Night.

Tous ces contrevenants à l’esprit de la loi 101 peuvent se rassurer: le premier ministre du Québec, François Legault, est un nationaliste beaucoup trop bleu pâle pour oser réagir.

Bon débarras

Bonne nouvelle: je suis sur le point de perdre mon mouton noir, les garages Bumper to Bumper, dont le nom me donne de l’urticaire depuis son apparition.

La compagnie, qui ne s’appelle pas «D’un pare-choc à l’autre», aurait été rachetée par NAPA Pièces d’autos. Deux sources me disent que c’est la marque NAPA que l’on verra désormais...

Cela fera une minuscule différence dans notre décor où le visage français est défiguré au possible.

Une loi SVP!

Avez-vous déjà remarqué que les compagnies américaines, comme Bureau en gros (Staples aux États-Unis), sont plus susceptibles de comprendre l’esprit de la loi 101 et de le respecter en adaptant leur raison sociale que certaines compagnies du Canada anglais qui s’évertuent à bafouer le français langue officielle du Québec comme Second Cup ou Bumper to Bumper?

Si vraiment des compagnies américaines comprennent le sens de la loi 101, pourquoi n’est-ce pas aussi le cas de notre petit gouvernement au nom de sa prétention nationaleuse?

Si nous avions seulement une conscience éveillée, nous exigerions une version pure et dure de l'article 58 de la loi 101 qui impose le français dans la publicité... y compris les raisons sociales!