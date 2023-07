Il a versé 36 000$ à Hydro, mais il n'est toujours pas branché après 18 mois

Un citoyen de Lanaudière a déboursé 36 000$ il y a un an pour faire raccorder sa maison par Hydro-Québec, mais pas le moindre mètre de fil n'a encore été posé par la société d'État.

«Moi, je leur demande juste une date de début des travaux. Quand est-ce qu'ils vont affecter une équipe? Ils ne sont même pas capables de me répondre», déplore Isaac Roy, qui attend depuis janvier 2022 qu’Hydro branche sa résidence.

À l’été 2022, Isaac Roy a construit sa première maison dans la municipalité de Saint-Damien, dans Lanaudière. Il y habite maintenant depuis plus de six mois. Son énergie provient d’une génératrice et de deux panneaux solaires, ce qui lui coûte plus cher que s'il était desservi par Hydro-Québec.

«Avec les panneaux, je fais rouler mes lumières et je recharge mon ordinateur. C’est pour me dépanner en attendant. Mais la génératrice me coûte une petite fortune. C’est 100$ par semaine minimum, l'été. Je la fais rouler le moins possible, je me limite à l’essentiel», dit-il.

Des frais de 36 000$

Peu après que M. Roy a envoyé sa demande, Hydro lui a exigé le paiement de la totalité des frais pour le prolongement du réseau (500 m de lignes à installer). Le jeune homme de 24 ans leur a donc versé les 36 000$ réclamés. «Ça fait un an. J’aurais pu gagner de l’intérêt sur cette somme, mais là, c'est eux qui se font des intérêts là-dessus», dit-il. En date d’aujourd’hui, Hydro-Québec n’a pas encore posé de fil. «Il n'y a rien de fait, pas un seul mètre. J’ai vu des camions venir, mais personne n’a travaillé.»

Les travaux de branchement devaient être terminés le 4 octobre 2022. Or, 18 mois après l’ouverture du dossier, Isaac Roy attend toujours. «Depuis, Hydro m'a donné cinq dates différentes. La dernière était le 7 juillet, mais personne n’est venu. Maintenant, la nouvelle date officielle est le 18 août, mais ça ne veut plus rien dire...»

Comme un grand nombre de clients d'Hydro, M. Roy s'est fait répondre par la société d’État qu’il s’agit d’une situation «exceptionnelle» et que d’autres comme lui sont dans le même bateau. «Une fille chez Hydro m'a dit qu’on était dans les délais normaux, soit de 18 à 24 mois pour les branchements», souligne-t-il.

Hydro-Québec se défend

«Il s’agit d’un chantier majeur de construction de réseau qui n’a rien à voir avec un raccordement simple à notre réseau, quand celui-ci passe à proximité de la résidence», précise Maxence Huard-Lefebvre, d'Hydro-Québec.

Aussi, la maison du client se situe dans un parc de poteaux n’appartenant pas à Hydro, mais plutôt à Bell, fait remarquer M. Huard-Lefebvre. C’est Bell qui a procédé aux travaux de plantage (plus d’une dizaine de poteaux devaient être plantés), qui ont été terminés en mai 2023.

«Enfin, pour le contexte, la charge de travail que nous avons présentement est de 50% supérieure à la normale, sans compter les événements météorologiques extrêmes qui ont mobilisé nos équipes à plusieurs reprises dans les derniers mois. Dans ces situations, le rétablissement du courant devient notre priorité», ajoute le porte-parole d'Hydro-Québec.