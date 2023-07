Joëlle Boutin, une démission qui ébranle la CAQ

La démission de la députée Joëlle Boutin, qui entraînera le déclenchement d’élections partielles dans le comté de Jean-Talon, a tout le potentiel pour devenir un moment décisif, tant pour la CAQ que pour le paysage politique québécois.

Ce n’était pas un secret pour quiconque gravite dans la sphère politique du Québec: Joëlle Boutin aspirait à des fonctions plus importantes au sein du gouvernement. Mais lors du plus récent conseil des ministres, elle a bien compris le puissant message envoyé par François Legault.

Parmi les huit nouvelles femmes choisies sur le conseil des ministres, le premier ministre n’en a recruté aucune qui se trouvait déjà dans les rangs du parti. Aucune qui avait fait ses preuves en politique, en matière de loyauté envers le parti.

Son geste a eu l’effet d’une gifle pour certaines femmes ambitieuses, dont Joëlle Boutin, jeune femme féministe dynamique et brillante de 43 ans, et qui avait tout le potentiel pour accéder à des fonctions supérieures.

Cela s’ajoute au fait que dans la région de Québec, Éric Caire, véritable caillou dans le soulier du gouvernement et dont elle a été chef de cabinet en 2018, conserve ses fonctions de ministre de la Cybersécurité et du Numérique. Des fonctions faites sur mesure pour Mme Boutin, dotée d’une formation enviable et d’une bonne feuille de route dans le domaine, où elle retourne d’ailleurs travailler dans le privé.

Brèche à l’interne

Bonne joueuse, Mme Boutin quitte le navire à peine neuf mois après sa réélection de manière très élégante, et ce, sans indemnité de départ. Séparée, elle souhaite voir davantage ses enfants lorsqu’ils sont chez elle, mais cette situation n’était pas différente lors des élections de l’automne.

La députée n’a de toute évidence pas souhaité que le parti soit écorché par sa sortie, et c’est tout à son honneur. Mais il faudrait être aveugle et bien naïf pour ne pas comprendre que son geste n’en demeure pas moins une puissante réponse au message de M. Legault.

Cette décision de Mme Boutin pourrait par ailleurs créer une brèche non négligeable dans les rangs du parti. Au sein de la CAQ, d’autres élus insatisfaits, comme Youri Chassin, Gilles Bélanger ou Luc Provençal, pourraient décider de suivre ses traces.

Le rôle du bon père de famille qui retient son monde, qui a collé à François Legault depuis 2018, vient en effet d’en prendre pour son rhume.

Écoutez la rencontre Gagnon-Montpetit avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au JDM et JDQ via QUB radio :

Fenêtre pour le PQ

Puis, l’élection partielle dans Jean-Talon représente une fenêtre et un test plus qu’intéressants pour les partis d’opposition.

C’est le cas notamment pour le PQ, qui selon Léger arrive au premier rang dans les intentions de votes dans la région de Québec.

Dans ce comté qui a été pendant 50 ans un château fort libéral, la CAQ arrive désormais au troisième rang, derrière le PQ et QS, selon les projections effectuées à partir du plus récent sondage Léger par Qc125.com, le mois dernier.

Qui sait si on ne pourrait pas assister à une élection partielle qui symboliserait le début d’une montée du PQ au Québec, qui selon Léger est parvenu à s’imposer comme le véritable rival de la CAQ. Après tout, c’est de cette manière que le chemin vers la victoire a débuté pour la CAQ, avec l’élection de Geneviève Guilbault dans Louis-Hébert, en 2017.

Rien n’est encore joué, à plusieurs mois du vote, mais les colonnes du temple de la CAQ pourraient bel et bien être ébranlées.