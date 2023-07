Keanu Reeves sortira son premier album en 23 ans avec Dogstar

Dogstar, le groupe de Keanu Reeves, s'est retrouvé en studio et a annoncé de nouvelles chansons pour la première fois en 23 ans.

La formation, basée à Los Angeles et composée du chanteur principal Bret Domrose, du batteur Rob Mailhouse et de la star de John Wick à la basse, a annoncé, mercredi, la sortie de son troisième album sur Instagram.

« Nous sommes ravis d'annoncer la sortie de notre nouvel album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees le 6 octobre sur notre label Dillon Street Records », peut-on lire dans le message.

Le message a également révélé que le premier single de l'album s'intitule Everything Turns Around. Un deuxième post, jeudi, a présenté en avant-première le clip officiel de la chanson.

Dogstar s'est formé en 1991 et a sorti deux albums, Our Little Visionary en 1996 et Happy Ending en 2000. Le groupe a fait la première partie de David Bowie lors de son concert au Hollywood Palladium en 1995 et s'est produit à Glastonbury en 1999.

Les musiciens ont joué au Roxy à Los Angeles mardi, après avoir participé au festival de musique BottleRock Napa Valley, cette année. Le trio doit lancer une tournée de 25 dates en Amérique du Nord et au Japon en août.