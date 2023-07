La Caisse se lance dans le train à grande fréquence

CDPQ Infra fait partie de l’un des trois groupes qui se sont qualifiés pour la construction et l’exploitation du train à grande fréquence (TGF) projeté par le gouvernement fédéral entre Québec et Toronto.

La filiale de la Caisse de dépôt et placement s’est notamment alliée à la firme d’ingénierie montréalaise SNC-Lavalin et à la multinationale française Keolis, deux entreprises dans lesquelles elle détient des participations importantes.

Soumissionnaires étrangers

Le groupe mené par CDPQ Infra, baptisé «Cadence», sera en concurrence avec deux autres consortiums: Développeurs Ferroviaires Interurbains, qui est composé notamment de la société étatique française RATP, et Partenaires Ferroviaires QConnexiON, qui comprend entre autres la firme montréalaise WSP Global et le géant allemand Deutsche Bahn.

Les trois groupes seront maintenant invités à participer à la «demande de propositions» qu’Ottawa doit lancer cet automne. Ils devront alors «présenter leur analyse pour la prestation d’une solution réalisable sur les plans technique et commercial, ainsi qu’un plan d’affaires et un plan de gestion pour les phases d’élaboration conjointe, de construction et d’exploitation du projet», a précisé jeudi le ministère fédéral des Transports.

Le TGF doit relier Québec à Toronto en passant par Trois-Rivières, Montréal, Ottawa et Peterborough dans le cadre d’un projet de plusieurs milliards de dollars. Le futur réseau doit être composé principalement de nouvelles voies dédiées et électrifiées. La vitesse des trains pourrait atteindre 200 km/h sur certains segments, mais le temps de parcours entre Montréal et Toronto ne serait réduit que de 50 minutes pour atteindre environ 4h10.