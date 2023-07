Les Leafs se réjouissent de l’embauche de Guy Boucher : «Il est la bonne personne pour nous», croit Sheldon Keefe

Sans emploi dans la LNH depuis mars 2019, Guy Boucher renoue avec le circuit Bettman à titre d’adjoint chez les Maple Leafs, et l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ne pourrait être plus fier de son coup, lui qui le courtisait apparemment depuis quelques années déjà.

• À lire aussi: Guy Boucher engagé par les Maple Leafs

Boucher a passé les derniers temps comme analyste sur les ondes de RDS, après avoir été remercié par les Sénateurs le 1er mars 2019. Il avait été leur entraîneur-chef depuis 2016, après avoir occupé les mêmes fonctions avec le Lightning, de 2010 à 2013.

Même s’il a mené les deux équipes en finale d’association, il n’a pas retrouvé de boulot dans la LNH depuis et c’est surtout à titre de spécialiste de l’avantage numérique que Boucher épaulera Keefe, que l’organisation a maintenu en poste malgré une autre fin de saison en queue de poisson lors des dernières séries.

«Le processus a été très exhaustif et nous avons rencontré beaucoup de candidats. Cette étape est très importante. Plus j’ai passé du temps avec Guy et plus j’ai compris qu’il est la bonne personne pour nous», a expliqué Keefe, lors d’une visioconférence avec les médias, tandis que Boucher n’a pas été rendu disponible.

Cette fois était la bonne

Le pilote a d’ailleurs mentionné qu’à quelques reprises, il a tâté le pouls auprès de Boucher dans les dernières années concernant un rôle d’adjoint. À force de se parler, les deux hommes de hockey se sont découvert des atomes crochus.

«Depuis que je dirige ici, nous avons eu à quelques reprises des postes disponibles. Guy et moi nous nous sommes parlé à différents moments, mais souvent le timing n’était pas bon. Nous avons parlé ensemble encore cette fois et avons passé beaucoup de temps ensemble. Il cadre bien avec nos besoins et où nous en sommes comme équipe», a fait valoir Keefe.

Pas d’inquiétude

Ce retour dans la LNH pour Boucher peut surprendre, considérant qu’il n’a pas été derrière un banc lors des quatre dernières saisons.

Keefe a admis qu’il a considéré ce facteur, même si au final, il n’aura pas été déterminant dans son choix.

«Je ne dirais pas que ça m’a fait hésiter, mais je me suis assuré de discuter de ça avec lui pour m’assurer qu’il avait encore la passion du coaching. Je voulais voir s’il était encore bien au fait de ce qui se passait dans la ligue. Pour moi, c’est clair qu’il n’a rien perdu et il est excité de reprendre le boulot, comme nous sommes excités de l’avoir avec nous», a-t-il lancé.

«Ma priorité était d’assembler le meilleur personnel pour nous aider à gagner et je me sens très confiant», a-t-il continué.

Des canons à faire tonner

C’est donc dire que Boucher prendra la place de Spencer Carbery, qui effectuait un solide boulot avec le jeu de puissance des Leafs. La saison dernière, Toronto a terminé deuxième avec un taux de réussite de 26%. Un an plus tôt, l’équipe trônait au sommet avec une moyenne de 27,3%.

Lorsque Boucher était à Ottawa, les Sénateurs n’ont jamais fait mieux que le 13e rang à ce chapitre et, à Tampa, son avantage numérique a terminé 6e, 13e et 25e. À Toronto, il pourra toutefois miser sur quatre joueurs qui ont obtenu au moins 80 points la saison dernière.

«Guy a toujours passé beaucoup de temps sur le jeu de puissance. Comme tout le monde que j’ai passé en entrevue dans ce processus, il est très excité à l’idée de diriger les joueurs que nous avons sous la main», a indiqué Keefe.