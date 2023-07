Lien cyclable sur le chemin Sainte-Foy: le conseil de quartier inquiet des impacts sur la sécurité et les stationnements

À l’approche de la mise en service du nouveau lien cyclable sur un tronçon du chemin Sainte-Foy, des citoyens s’inquiètent des impacts de cette nouvelle infrastructure qui modifie les habitudes dans le quartier.

Le président du conseil de quartier de Saint-Sacrement, Bertrand Gemme, indique que la réaction des citoyens face à l’aménagement du lien cyclable est «mitigée». «Les gens me disent que le principe est bon pour la mobilité, mais d’un autre côté, son application dans ce milieu-là est difficile. Parce qu’on avait déjà un problème de stationnement dans le quartier.»

Stationnement

En effet, deux voies de circulation et 136 cases de stationnement sont retirées pour aménager la piste, qui sera pleinement accessible à la fin août, entre les avenues de Vimy et des Érables, indique la Ville de Québec.

M. Gemme salue l’idée de retirer les parcomètres derrière la succursale Desjardins de Saint-Sacrement. «La Ville est en négociation pour avoir des stationnements à l’église du Très-Saint-Sacrement pour compenser.»

Il estime que la Ville a fait les choses «à l’envers». Il aurait plutôt préféré qu’on sécurise les espaces de stationnement avant de tracer les lignes sur la chaussée.

Interdiction de virage à gauche

Les nouvelles règles de circulation sur le chemin Sainte-Foy, comme l’interdiction de tourner à gauche à de nombreuses intersections, irritent aussi les citoyens. Le conseil de quartier craint que cela ne pose des enjeux de sécurité.

Le Journal a constaté sur les lieux que des petits panneaux d’interdiction de virage sont apparus aux intersections. Bertrand Gemme a quant à lui remarqué que les habitudes ne sont pas encore ancrées chez les automobilistes. «On ne l’a pas su vraiment d’avance», souligne-t-il, indiquant que la question n’a pas été abordée en consultation publique.

«Ce qui me fait plus peur, c’est les virages à gauche interdits. On a une grosse crainte que la circulation va aller dans les rues résidentielles. [...] J’ai peur que ça arrive, des accidents causés par ça. Je passe là tous les jours et il y en a qui virent à gauche encore.»

Le président du conseil de quartier regrette que les citoyens aient été mis «devant un fait accompli sans avoir été consultés». Mais il sent tout de même une écoute du côté de la Ville et veut donner la chance au coureur.

La Ville a de son côté promis de tenir compte du point de vue des citoyens et d’être «réactive dans les ajustements à apporter au besoin».