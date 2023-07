LNH: Sidney Crosby veut Erik Karlsson à Pittsburgh

Le nom d’Erik Karlsson continue de circuler allègrement dans les rumeurs d’échange et, si les Penguins de Pittsburgh, la formation la plus souvent évoquée par les observateurs, obtiennent le défenseur, certains joueurs influents de l’équipe en seront ravis.

Plus tôt ce mois-ci, le site The Athletic rapportait que les «Pens» et leur président des opérations hockey, Kyle Dubas, avaient discuté du cas avec le directeur général des Sharks, Mike Grier. De plus, Karlsson aurait exigé une transaction et, parmi les organisations susceptibles de servir de terre d’accueil au plus récent récipiendaire du trophée James-Norris, il y aurait également les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline.

Cependant, dans l’ouest de la Pennsylvanie, les dirigeants semblent assez sérieux. La preuve, c’est qu’ils ont demandé l’avis du capitaine Sidney Crosby et de l’arrière Kristopher Letang, un joueur influent qui évolue à la même position que le Suédois et qui prône un style de jeu similaire, c’est-à-dire axé sur l’offensive. Selon la même source, les deux athlètes interrogés ont soutenu les démarches des Penguins.

Si Karlsson débarque à Pittsburgh, Letang demeurerait le défenseur principal du club et jouerait au sein de la première paire défensive. Il serait aussi prêt à modifier son rôle dans son unité d’avantage numérique afin de permettre au potentiel nouveau venu de jouer un rôle de quart-arrière.

Par contre, Dubas devra effectuer quelques manœuvres au plan salarial pour attirer l’ancien des Sénateurs d’Ottawa. Déjà, la formation dépasse de plus de 2 millions de dollars le plafond, et le droitier aura un impact annuel de 11,5 millions de dollars sur la masse de son équipe jusqu’en 2026-2027.

Écartée des séries cette année, l’équipe veut se relancer, et l’acquisition du joueur de 33 ans donnerait encore plus de mordant à son attaque. Il a récolté 101 points en 82 sorties la saison dernière.