McCroquettes brûlantes: McDonald’s devra payer 800 000$ US à une famille

La chaîne de restauration rapide McDonald’s devra payer 800 000$ américains à une famille de la Floride après qu’une McCroquette brûlante soit tombée entre le siège et les jambes de leur fillette de 4 ans, la brûlant sur les cuisses.

«Les McCroquettes à l’intérieur du joyeux festin était déraisonnablement et dangereusement chaudes [en termes de température]» et auraient laissé la petite «défigurée et cicatrisée» après des brûlures autour de ses cuisses, avait précédemment relaté CNN en citant la poursuite civile déposée en 2019.

Mercredi, le jury a accordé 800 000$ américains à la petite Olivia Caraballo ainsi qu’à ses parents Philana Holmes et Humberto Caraballo Estevez, pour les blessures et les dommages causés par le mets brûlant, qu’ils avaient achetés à un service au volant d’un restaurant de la chaîne à Tamarac en Floride.

En mai dernier, ce même jury avait trouvé la franchise coupable de ne pas avoir averti correctement ses clients quant aux dangers potentiels de ses McCroquettes.

«Cette décision capitale apporte une clôture significative à un processus judiciaire ardu et prolongé. Après avoir précédemment établi les accusés, [...] comme responsables de leurs actions fautives, ce verdict réaffirme qu'ils doivent maintenant faire face aux conséquences», a réagi mercredi l’avocat de la famille par communiqué, selon CNN.