Nouveau lien cyclable sur le chemin Sainte-Foy: la pluie retarde le marquage au sol

La pluie a quelque peu retardé le marquage du nouveau lien cyclable que l'administration Marchand a décidé d'aménager sur le chemin Sainte-Foy, mais le tout commence à prendre forme et doit être prêt comme prévu à la fin août.

Le nouveau lien cyclable doit être aménagé sur le chemin Sainte-Foy, entre l’avenue de Vimy et l’avenue des Érables. Déjà, on voit que du marquage a été fait sur la chaussée, mais seulement sur une portion de la future piste.

En effet, dans le secteur de Marguerite-Bourgeoys, le marquage au sol est présent. Plus à l’est, près de l’hôpital Saint-Sacrement, seul le marquage temporaire à l'aérosol est visible.

La Ville de Québec explique que les conditions météo des dernières semaines ont ralenti les opérations.

«Un tronçon a pu être réalisé, mais le reste a été décalé en raison des fortes pluies des deux dernières semaines», a indiqué la porte-parole Karine Desbiens. Elle souligne que le marquage de la chaussée est réalisé de nuit et que la surface doit être parfaitement sèche. «Selon les conditions actuelles, le marquage reprendra vers jeudi le 20 juillet pour environ une semaine, selon la collaboration de dame Nature.»

Photo Stevens LeBlanc

Photo Stevens LeBlanc

Accessible fin août

Malgré tout, «l’ouverture officielle du lien cyclable est toujours prévue pour la fin août, comme annoncé.»

Jusqu’à maintenant, les étapes suivantes ont été complétées: planage et pavage du chemin Sainte-Foy sur 2,4 km, remplacement de potences de signaux lumineux, installation de nouveaux feux de circulation à quelques intersections et reprogrammation de ceux-ci.

L’installation de la nouvelle signalisation sur le chemin Sainte-Foy et dans les rues à proximité est en cours depuis le 3 juillet et devrait être terminée à la fin de la semaine.

Quand le marquage au sol sera fait, la Ville installera des bollards flexibles qui serviront à séparer la voie cyclable de la circulation automobile. Cette opération se fera à compter du 24 juillet pour une durée de deux à trois semaines.

Citoyens et commerçants

La Ville se dit à l’écoute des résidents et commerçants du secteur. «La Ville rappelle qu’elle récoltera les commentaires, observera et mesurera l’impact du nouveau lien cyclable au cours des prochains mois, et sera réactive dans les ajustements à apporter au besoin, qu’ils soient positifs ou négatifs.»

Divers aménagements ont déjà été apportés à la demande des citoyens et commerçants, souligne Mme Desbiens, comme l’ajout de débarcadères de 15 min devant les commerces, le retrait des parcomètres derrière la succursale de Desjardins et l’ajout de supports à vélos.

L'administration Marchand vise à implanter ce premier segment de 2,4 km, premier tronçon du corridor Vélo Cité, qui créera un lien cyclable entre le Vieux-Québec et l'Université Laval. Elle prévoit que quelque 5000 cyclistes l'emprunteront chaque jour.