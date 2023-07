«Oppenheimer»: l’homme qui voulait être Dieu

La distribution éblouissante comprenant Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. et Florence Pugh, pour ne citer qu’eux, donne vie à la vision, non dénuée de défauts, mais néanmoins passionnante qu’a Christopher Nolan du père de la bombe atomique.

L’humain ne brûle jamais aussi bien que ce qu’il a adoré, peut-être pour s’absoudre de l’outrecuidance d’avoir voulu se hisser à l’égal des dieux. Oppenheimer (Cillian Murphy, assuré d’être sur les rangs pour un Oscar), l’un de ces dieux déchus, «voit» l’univers, il «voit» le ballet des électrons et sait lire dans les étoiles la promesse de destruction contenue dans la fission de l’atome.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES

Est-il patriote? Veut-il que les États-Unis remportent la Deuxième Guerre mondiale? Il se désolera, en 1954, de ne pas avoir pu larguer les bombes atomiques sur l’Allemagne d’Hitler, comme pour plaire à ses accusateurs. Mais, aux débuts de sa carrière, c’est la physique quantique qui le passionne, la possibilité que l’univers dans lequel on vit ne soit qu’une réalité parmi tant d’autres parallèles. Il connaît Albert Einstein (Tom Conti, mal choisi), lui reproche de ne pas avoir pu assumer les conséquences de ses recherches. Parce que lui le peut, lui en est conscient, lui est prêt-à-porter le fardeau de la destruction nucléaire sur ses épaules et dans son âme.

L’Ange de la mort...

Justement, Oppenheimer a-t-il une âme ou n’est-il qu’un génie torturé par ses compatriotes? Un génie à qui les contingences du monde réel pèsent trop lourd? Un homme qui lit à sa maîtresse (Florence Pugh, malheureusement sous-utilisée), en sanskrit, «Je suis l'Ange de la mort, le destructeur des mondes», la phrase de la «Bhagavad-Gita» hindoue, bien des années avant le largage des bombes. Oppenheimer est un homme qui, à Los Alamos, constate suffisamment le détachement maternel de son épouse (Emily Blunt, seul personnage à brûler d’une passion intérieure et à l’exprimer) pour confier durablement leur nouveau-né en pleurs à des voisins et amis.

Dans son Oppenheimer de 180 minutes, sans jamais donner de fil conducteur narratif clair, Christopher Nolan met le passé en couleurs et le présent de 1954 en noir et blanc. Car le monde n’est plus le même après Hiroshima et Nagasaki, la victoire alliée n’ayant mené qu’à un affrontement au sein des instances américaines, Lewis Strauss (Robert Downey Jr.), en attente de sa confirmation comme secrétaire au Commerce jetant Oppenheimer en pâture aux maccarthystes.

L’anticommunisme et l’antisémitisme se confondent, Robert Oppenheimer, l’étranger né de parents juifs immigrants, l’étudiant de Cambridge en Angleterre et de Göttingen en Allemagne, a trop d’accointances européennes pour ne pas être soupçonné. Il est un intellectuel, de gauche, est antifasciste et fournit de l’argent aux républicains espagnols. Il est donc suspect.

PHOTO FOURNIE PAR UNIVERSAL PICTURES

J. Robert Oppenheimer – le «J» est pour Julius. Comme César, est-on tenté de remarquer – est suspect parce qu’il est lui. Imbu de sa personne, conscient de sa supériorité, vaniteux – il arborera fugacement un uniforme militaire lorsque Leslie Groves (Matt Damon, toujours égal à lui-même) le nommera responsable du projet Manhattan –, Oppenheimer n’est pas aimable et Christopher Nolan ne prend pas la peine de le rendre un tant soit peu attachant. Par nature, le père de la bombe atomique est déconnecté de son humanité, son portait par Christopher Nolan laissant donc les cinéphiles sur une faim émotionnelle que ne parvient pas à combler la trame sonore trop souvent survoltée de Ludwig Göransson.

Note: 4 sur 5