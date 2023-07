PDG à 13 ans : il souhaite vivre de sa compagnie lorsqu’il sera au cégep

C’est durant le confinement, alors que les skate-parks et les écoles étaient fermés, que Thomas Ayotte, seulement âgé de 11 ans, a annoncé à sa mère son rêve d’avoir sa propre entreprise de planches à roulettes. Quatre mois plus tard, son rêve s’est réalisé : le site web Les Plancheux a vu le jour.

Aujourd’hui, Thomas Ayotte a 13 ans et son entreprise basée à Saint-Donat a le vent dans les voiles : le site a sa propre ligne de vêtements et de nouvelles collections sont régulièrement mises en vente.

« Je veux que ma marque soit la référence des sports de planche chez les jeunes », a expliqué Thomas Ayotte, PDG et fondateur de Les Plancheux à QUB radio.

Le jeune entrepreneur ne manque pas de talent et d’initiative : il dessine lui-même les images qui se retrouvent sur les vêtements de sa collection et a implanté un système de vente en ligne tout en offrant la livraison par la poste.

Un défi à relever

Son jeune âge lui impose néanmoins son lot de défis, lui qui regrette ne pas toujours être pris au sérieux auprès de partenaires potentiels. « Je dois me prouver plus que si j’avais 30 ans », a-t-il lancé au micro de Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand.

À 13 ans, c’est également difficile d’obtenir un prêt auprès d’une institution bancaire. C’est plutôt sa mère qui doit l’aider sur l’aspect financier de son entreprise.

« J’aime les défis, si c’était tout cru dans le bec, il n’y aurait pas de fun », a-t-il affirmé du haut de ses 13 ans.

Des objectifs ambitieux

Pour l’instant, l’adolescent a confié qu’il est le seul employé de sa compagnie et ne se verse aucun salaire, préférant plutôt réinvestir ses profits dans la production de la prochaine collection afin de rester au goût du jour.

Mais ce n’est pas l’ambition qui manque au jeune homme. Pour la prochaine année, il souhaite que ses collections puissent se retrouver dans les magasins de vêtements tout en continuant à bâtir son réseau de distribution. « Mon objectif, c’est qu’au cégep je puisse vivre [de ma compagnie] », a-t-il ajouté.

Thomas Ayotte est impatient d’atteindre sa majorité afin de pouvoir ouvrir son propre magasin afin de s’implanter partout au Québec et, éventuellement, dans la francophonie tout entière