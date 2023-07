[PHOTOS]: Laurie Babin et Juliette Gariépy sombres et élégantes pour la soirée d'ouverture du festival Fantasia

La 27e édition du festival Fantasia est officiellement ouverte. Les festivités se sont amorcées ce soir, au Théâtre Hall de l’université Concordia, où on a déroulé le tapis rouge pour la première nord-américaine du film Les chambres rouges. Le cinéaste Pascal Plante et ses deux têtes d’affiche, Juliette Gariépy et Laurie Babin, ont été joints par plusieurs personnalités publiques et artistiques lors de cette soirée d’ouverture. Le festival Fantasia, qui propose une programmation truffée d’œuvres fantastiques, d’épouvante, de science-fiction et de films de genre, se déroule à Montréal jusqu’au 9 août.

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

