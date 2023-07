Six conseils pour bien choisir ses lunettes de soleil

Pour profiter au maximum du retour du soleil, il n’y a pas que la peau qu’il faut protéger: les yeux aussi. Voici des astuces d’experts pour bien choisir vos prochaines lunettes de soleil, selon l’association canadienne des optométristes.

Bien qu’il soit important de vous procurer des lunettes à votre goût, le style n’est pas le seul aspect à considérer avant l’achat. En été comme en hiver, porter des lunettes de soleil est toujours recommandé afin de vous protéger des rayons UV, a indiqué l’association canadienne des optométristes.

Sur le site Web de l’association, quelques experts vous offrent ces conseils suivants:

1.La couleur du verre est très importante.

Si les verres gris réduisent l’intensité lumineuse et offrent une vision plus «naturelle» des couleurs, a indiqué l’association, les verres bruns améliorent le contraste et la perception de la profondeur. Pour plusieurs spécialistes, la teinte de gris resterait ainsi la meilleure pour vous protéger du soleil.

2.Plusieurs optométristes vont fortement vous suggérer des verres polarisés puisqu'ils filtrent le reflet des lumières.

Ils vous empêcheront donc d’être très éblouis dans certaines situations, comme lors de la conduite, des activités de neige ou nautiques.

3.Sélectionnez des lunettes de soleil ou des verres de contact qui bloquent à 99% ou 100% des rayons UVA et UVB.

4.Les montures de lunettes de soleil plus foncées n’offrent pas nécessairement une meilleure protection. Cela dit, elles ne sont pas forcément un mauvais choix.

5.Contrairement aux lunettes de prescription, les lunettes de soleil plus grandes sont recommandées afin de mieux cacher vos yeux du soleil.

6.Avant l’achat, vérifiez toujours s’il y a des défauts de fabrication sur la monture, et regardez attentivement pour vous assurer que les deux vitres possèdent la même couleur.

L’association tient aussi à vous rappeler que chaque personne est différente. N’hésitez pas à chercher de l’aide en discutant avec votre optométriste afin de trouver la paire qui vous conviendra le plus.