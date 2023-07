Six jeunes Ukrainiens qui ont participé au dernier Tournoi pee-wee déménageront à Québec

L’histoire d’amour entre Québec et l’équipe ukrainienne qui a participé au dernier Tournoi international de hockey pee-wee n’est pas terminée. Six membres de cette formation ont officiellement reçu la confirmation qu’ils déménageraient dans la Vieille capitale d’ici un mois et qu’ils y passeraient la prochaine saison de hockey.

Ces jeunes sont les attaquants Mykyta Staskevitch, Maksim Shtepa, Yehor Pyshalko et Zahar Kovalenko, le défenseur Yehor Kosenko et le gardien Matvii Kulish.

Le plan est qu’ils débarquent à Québec autour du 25 août. Dans le cas de Shtepa, sa mère devrait également faire le voyage. Elle aimerait passer l'hiver ici et travailler en sol québécois.

Encore une fois, c’est Sean Bérubé, l’homme à l’origine de la venue de l’équipe ukrainienne à Québec en février dernier, qui a orchestré le projet.

Rappelons qu’au moment de quitter Québec, le 20 février dernier, quatre joueurs avaient mentionné leur intérêt à rester. De fil en aiguille, le projet s'est concrétisé pour six d'entre eux.

Bérubé, aidé de ses deux mêmes acolytes qu’en février, Olivier Hubert-Benoit et François Robert, s’est occupé de la majorité de la logistique et leur a trouvé une école et une équipe de hockey pour la saison 2023-2024. Ces six jeunes iront étudier à l’école secondaire Saint-Patrick’s de Québec et leur place a été confirmée avec l’équipe de l’école, au niveau M15, première division.

«Je me suis attaché à eux, a reconnu Bérubé qu’on a joint au bout du fil depuis l’Inde, où il est en voyage d’affaires pour sa compagnie. J’ai passé quatre semaines avec eux et on a créé des liens. Ce sont tellement de bons petits gars et il n’y a eu que du positif. C’est important pour moi de continuer à les aider.»

Pour un an, et on verra

Ce qu’on sait, c’est que ces six jeunes passeront l’hiver à Québec, qu’ils iront à l’école ici et passeront la saison de hockey ici.

Par la suite, Bérubé préfère ne pas trop s’avancer. La situation en Ukraine évolue rapidement et il est difficile de prédire où en sera la guerre dans un an.

Pour l’instant, ils ont pu obtenir un statut temporaire prolongé afin de venir au Canada, grâce à l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU), une mesure décrétée par le gouvernement canadien permettant «aux Ukrainiens et aux membres de leur famille un statut temporaire prolongé [qui] leur permet de travailler, d’étudier et de demeurer au Canada jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans leur pays en toute sécurité.»

Ils n’auront donc pas à payer les mêmes frais que les étudiants étrangers venant de pays qui ne sont pas en guerre.

Mais ça, ce sont des formalités dont ces jeunes se foutent éperdument. Après tout, leur rêve, qui a débuté avec la participation au Tournoi pee-wee, va se poursuivre.

«Les jeunes sont très sérieux quant à leur parcours académique et sportif. Leur but est de venir jouer trois ans au niveau scolaire à St-Pat’s et ensuite se tailler une place au niveau M18 AAA. Leur but, c’est de jouer pour les Remparts de Québec!» lance Bérubé.

Parce que, même depuis leur Ukraine bombardée, ils ont suivi le parcours des Remparts lors des dernières séries, équipe qu’ils avaient découverte lors du Tournoi pee-wee.

«Ils ont suivi tout ce qu’ils ont fait par internet», assure-t-il.

Fuir la guerre

Mais au-delà d’où ils iront étudier ou d’avec qui ils joueront au hockey, le but principal de leur venue au Québec demeure de fuir la guerre chez eux.

«Quand j’ai appelé la mère de Mykyta Staskevitch pour lui dire que sa venue au Québec était possible, elle m’a répondu que cette bonne nouvelle venait à point, raconte Bérubé. La ville de Dnipro, où ils demeurent, a été bombardée à quelques reprises et leur appartement venait de passer au feu.»

Cette dernière a envoyé des photos de l’appartement qui avait été la proie des flammes. Sur le mur, toutefois, les médailles récoltées par le jeune Mykyta avaient été épargnées.

«Sa mère m’a dit: “Au moins, ses médailles n’ont pas passé au feu”.»

Que le début

D’ailleurs, Bérubé n’a pas l’intention de s’arrêter là. Ses acolytes et lui ont mis sur pied un organisme sans but lucratif, nommé «Mission Druzhba», dont les deux missions principales seront d’aider à attirer une équipe de l’Ukraine au Tournoi pee-wee à chaque année, puis d'aider ces jeunes à poursuivre leurs études au Québec pendant la guerre.

Il sera possible pour les gens d’y faire des dons qui aideront la réalisation de ces projets.

Leur site est d'ailleurs en ligne depuis jeudi, et vous pouvez le consulter ici.

«Il avait laissé son manteau et du linge chez nous»

Olivier Hubert-Benoit et François Robert n’ont pas hésité une seule seconde lorsque l’opportunité d’accueillir un jeune Ukrainien chez eux lors de la prochaine année scolaire s’est présentée.

Dans le cas de Robert, il accueillera à nouveau le grand gardien Matvii Kulish, qu’il avait aussi hébergé en février dernier.

Et même s’il n’avait pas de confirmation, le père de trois filles savait au fond de lui-même que Kulish reviendrait vivre chez lui.

«Quand il est parti, il nous avait dit qu’il voulait revenir et on avait parlé à sa mère qui avait accepté. Il avait même laissé son manteau et du linge chez nous. On savait qu’il reviendrait. J’ai trois filles à la maison, donc il y a du rose, du mauve et des nuages sur les murs! On a changé la déco et la couleur sur les murs. On a demandé à Matvii quelle était sa couleur préférée et on a peint ses murs en vert. C’est lui qui aura le sous-sol et toute sa chambre est prête à l’accueillir.»

La famille Robert et le jeune Matvii sont d’ailleurs restés en contact constant depuis le départ de l’équipe ukrainienne, le 20 février. Des interactions qui ont permis à la famille québécoise de se rappeler presque quotidiennement qu’une guerre sévit dans ce pays d’Europe de l’Est.

«Au début on se parlait presque quotidiennement. Ce n’est pas le plus bavard, mais il nous demande comment ça va et il nous envoie souvent des photos de lui et des vidéos de ses tournois de hockey, et aussi de la guerre et du bruit des sirènes qui retentit.»

«On parle aussi beaucoup à sa mère qui nous pose beaucoup de questions dont comment il va s’habiller à l’école et comment ça va fonctionner pour les autobus. Elle est très intéressée par le beau cheminement qu’il va suivre ici.»

Pas le party!

De son côté, Hubert-Benoit ne sait pas encore officiellement qui il hébergera. Mais il sait toutefois que l’expérience sera tout aussi enrichissante que l’hiver dernier, mais quelque peu différente. D’ailleurs, il a fallu s’assurer avec les jeunes qu’ils comprennent bien qu’ils ne seront pas des vedettes dans la ville comme ils l’ont été en février dernier!

«La guerre est en cours et ne semble pas prête de se terminer. On trouve important de continuer notre bonne action en aidant ces jeunes à finir leur école. J’ai trois enfants et l’objectif premier est qu’ils réussissent à l’école. Lors du Tournoi pee-wee, on était en mode festif, mais là, l’approche sera différente et il sera important de mettre l’école au premier plan.»

D’ailleurs, Sean Bérubé est toujours à la recherche de familles pour héberger les derniers hockeyeurs. Il n’est pas impossible qu’il en accueille un lui-même, à sa résidence de Saint-Gabriel-de-Valcartier.