Spectacles annulés: à quoi s’attendre des Cowboys Fringants pour le reste de l’été

Les amateurs des Cowboys Fringants, qui ont vu trois des concerts du groupe être annulés, en plus du concert reporté dans le cadre du Festival d’été de Québec, peuvent encore espérer voir la formation en spectacle d’ici la fin de l’été.

Après Alma et Saint-Georges dans les jours qui précédaient le FEQ, on apprenait aujourd’hui que Les Cowboys Fringants déclaraient forfait pour la Fête du Lac des Nations, de Sherbrooke. Leur prestation était prévue pour le 21 juillet, le groupe Simple Plan prendra le relais.

Rejointe en après-midi, la responsable des communications pour Les Cowboys Fringants, Caroline Bergevin, a préféré ne pas s’avancer concernant ce que le futur prévoit pour la formation québécoise.

«Nous ne voulons pas précipiter les décisions, c’est toujours du cas par cas; selon l’état de santé de Karl et l’horaire de ses traitements», explique-t-elle.

La saison des festivals ne fait que commencer pour nos Cowboys nationaux, qui ont encore cinq dates à leur horaire, au cours du prochain mois seulement.

Si la santé du Rocky Balboa du groupe, Karl Tremblay le permet et que l’horaire de ses traitements ne cause pas de conflits d’horaire, la formation sera de passage à Rimouski, à Saguenay, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Thurso et à Drummondville d’ici les 30 prochains jours.

On reste optimiste

Les organisations de festivals qui ont donné suite à nos demandes d’entrevues ne semblent pas trop inquiètes de voir la formation se désister à quelques heures d’avis, comme ce fut le cas lors des dernières dates prévues.

«On a déjà des plans A, B, C, D et E, et pas seulement pour les Cowboys», affirme Marie-Pier Mercier, responsable des communications pour Les Grandes Fêtes Telus, de Rimouski. «Et ce ne sont pas seulement des plans de consolation, nous avons de la profondeur dans nos alignements», précise-t-elle. «Les cowboys sont très positifs; en date d’aujourd’hui, on n’a aucune raison de croire qu’ils vont se désister pour le 3 août.»

Même son de cloche du côté du Festival International des Rythmes du Monde de Saguenay.

«On se croise les doigts pour que Karl garde la forme, pas seulement pour le Festival», mentionne Marie-Josée Gravel, responsable des communications pour l’événement.

«Nous demeurons confiants; le Festival commence encore dans un petit bout et nous n’avons pas eu la directive de prévoir un plan B», ajoute Mme Gravel.

Les Cowboys Fringants seront, jusqu’à preuve du contraire, à Saguenay le 10 août à 22 h.

Les partisans demeurent solidaires

Malgré quelques mécontents qui acceptent mal la politique de non-remboursement des festivals, la grande majorité des admirateurs est en mesure de comprendre la situation particulièrement tragique et de compatir avec les principaux intéressés.

«Quelle tristesse! Évidemment, nous sommes déçus. Qui n’aurait pas voulu voir Les Cowboys? Mais nous sommes compréhensifs; la santé avant tout!», a commenté une internaute sur la publication Facebook de la Fête du Lac des Nations.

«Nous sommes avec toi Karl ! La santé avant tout. La soirée sera différente, mais les membres de Simple Plan donneront aussi un super show», a exprimé une autre admiratrice.

Les Sherbrookois ont visiblement les nerfs solides, eux qui doivent essuyer en plus le désistement de Roxane Bruneau, qui devait être sur la scène du Festival ce jeudi.