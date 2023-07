Un couple d'agriculteurs aveugles se bat toujours pour sauver son entreprise

Les propriétaires non-voyants de «À la canne blanche», seule entreprise productrice d'œufs de canes au Québec, font face à une course contre la montre pour sauver leur ferme.

Malgré leur handicap visuel, Maryse Sauvé et Daniel Bonin se battent pour récolter une mise de fonds de 50 000$ via GoFundMe afin de construire un nouveau bâtiment agricole crucial pour les cycles de départ et de mue des canes.

Malheureusement, les demandes de financement auprès de La Financière agricole du Québec et Financement agricole Canada ont été infructueuses.

Selon le couple, les bailleurs de fonds hésitent à investir davantage en raison de leur handicap visuel et les demandes de financement finissent toujours par être un échec.

«On n’acceptera pas un non. Pour nous, c’est une question de pérennité. Si on n’a pas ce bâtiment-là, on ne peut pas continuer», a affirmé le co-propriétaire, Daniel Bonin, au micro de Jean-François Baril.

· Écoutez les explications du couple en discussion dans le balado de Jean-François Baril disponible sur la plateforme audio QUB radio :

L'entreprise, qui vend environ 300 000 œufs de cane par an, verrait ses coûts réduits de 60 sous à 40 sous par œuf grâce au nouveau bâtiment.

Maryse et Daniel gardent espoir grâce aux 23 000$ déjà amassés, mais ils ont besoin d'un coup de pouce pour atteindre leur objectif avant septembre.

Si vous souhaitez aider cette entreprise québécoise, voici le lien GoFundMe.