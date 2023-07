[PHOTOS] Grande Allée: un hôtel «luxueux» remplacera le mythique bar Maurice

Ancien bar mythique de la Grande Allée, le Maurice fera bientôt place à un hôtel-boutique «haut de gamme», en plus d’un restaurant lounge et d’un bar «clandestin».

En chantier depuis près d’un an, le projet d’envergure de plus de 15 M$ devrait accueillir ses premiers clients au printemps prochain, souligne un des promoteurs, Yanick Parent.

L’endroit qui a longtemps été le repère des fêtards sera méconnaissable, alors que tout l’intérieur sera refait, dans un décor qui se veut moderne, tout en conservant l’esprit patrimonial de l’endroit, nous dit-on.

Grand changement, le grand escalier central a récemment été retiré, pour offrir plus de luminosité au restaurant et à l’hôtel, affirme M. Parent, également propriétaire des restaurants Le Clan, la Buche, Bello, Bloom Sushi et Don Vegan.

Photo fournie par Yanick Parent

Même si tous les détails du concept ne sont pas encore totalement ficelés, M. Parent affirme que l’hôtel de 27 chambres sera «très luxueux».

Restaurant lounge

Une centaine de places seront disponibles au Maurice restaurant lounge, au rez-de-chaussée. L’établissement servira aussi de lobby à l’hôtel.

«Je le vois comme un endroit où les gens vont venir relaxer et commander plein de plats. Ce sera de type antipastos à partager, avec une carte de champagnes. Il y aura quelques plats à la carte, mais ce sera plus des petites portions à partager», décrit-il.

Le restaurant n’abritera pas de piste de danse, mais plutôt une scène, où des spectacles y seront présentés.

«On met l’accent sur des évènements, des spectacles, ce sera festif. Et, le mobilier sera très malléable, de sorte qu’il pourra y avoir des conférences, des DJ, ou encore des soirées cocktails avec tables hautes», ajoute M. Parent.

Bar clandestin

Les promoteurs veulent aussi rendre hommage à ce bâtiment construit en 1901 et riche en histoire, alors qu’un bar clandestin, appelé speakeasy, y sera construit à l’arrière.

Ayant déjà appartenu à la famille Price, l’ancienne résidence a aussi accueilli l’Union nationale de Maurice Duplessis, de 1937 à 1972.

«Ce fut un endroit underground à une époque, où il y avait de la prohibition. La maîtresse de Maurice Duplessis, Charlotte, demeurait en haut. C’est un peu ce que je voulais ramener avec ce bar caché», explique le restaurateur, qui revient de New York, où il s’est inspiré.

Photo fournie par Yanick Parent

Ainsi, seulement vingt personnes par soir y auront accès grâce à un code, qui expirera à la fin de la soirée.

Tout le concept du projet est pensé par la designer, Elsa Vincent, associée chez STGM Architecture, qui a notamment collaboré à la refonte de l’hôtel le Germain de Charlevoix en 2011, ainsi qu’à la modernisation du restaurant le 47e parallèle, en 2019.

Le bar à cigares toujours en place

Par ailleurs, le bar à cigares, appelé Cigare Lounge, revivra au même endroit, confirme M. Parent. «C’est unique d’avoir ça, c’est un droit acquis et on doit y faire attention», estime M. Parent.

Les promoteurs, Nicolas Chrétien, fondateur de l’entreprise Crackmédia, et Daniel Vermette, président de GSE Immobilier, investissent aussi dans ce vaste projet.