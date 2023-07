Un mariage de chiens fait scandale en Indonésie

Un «mariage» somptueux de chiens organisé en Indonésie par leurs propriétaires a fait polémique dans ce pays asiatique où la répartition des richesses est une des plus inégales au monde.

• À lire aussi: Un surfeur meurt en Indonésie après s'être sectionné une artère

«Nous le regrettons beaucoup et nous voudrions nous excuser auprès de tous ceux qui aiment la culture traditionnelle javanaise et de tous les Indonésiens qui se sont sentis mal à l'aide et blessés», a déclaré la propriétaire de la chienne, Indira Ratnasari, qui, selon des médias locaux, travaille à la présidence.

«Nous n'avions pas l'intention d'insulter les culture indonésienne et javanaise», a-t-elle ajouté sur Instagram.

Le «mariage» de deux Malamute d'Alaska portant des habits traditionnels javanais avait été organisé en fin de semaine dernière dans un centre commercial de la capitale Jakarta, avec leurs propriétaires et proches.

La cérémonie aurait coûté 200 millions de roupies (13 500 dollars américains). Le salaire minimum à Jakarta est de 4,9 millions de roupies (327 dollars). Un dixième des 270 millions d'Indonésiens vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale.

Les images des deux chiens se donnant la patte pour sceller leur union ont très vite suscité un tollé sur les réseaux sociaux, contraignant les propriétaires à organiser une conférence de presse pour présenter des excuses.

«C'est un gaspillage d'argent et un défi à Dieu. Le bon sens a disparu et a été piétiné par la volonté de montrer ses richesses», a réagi une personne sur Twitter. Les propriétaires, deux femmes, «auraient dû aider les gens dans le besoin», a souligné un autre.

En mars, le président indonésien Joko Widodo avait appelé les fonctionnaires à ne pas faire étalage de leur vie de manière «inapproprié» en postant des messages sur les réseaux sociaux.