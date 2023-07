Une fillette atteinte d'un trouble du spectre de l’autisme expulsée d'un camp de jour

Une jeune fille de 6 ans, atteinte d'un trouble du spectre de l’autisme a été expulsée d'un camp de jour dans la région de Québec parce que les monitrices sont dépassées par la surcharge associée à sa condition.

Kim Nolin, la mère d’Émy, se retrouve maintenant dans l’embarras puisqu’elle travaille à temps plein et n’a plus de camp de jour pour faire garder sa fille.

«On a tellement d’anxiété et d’organisation à faire avec un enfant comme Émy que de se ramasser dans le milieu de l’été pas de camp, c’est un peu exaspérant. On est fatigué, vraiment», soutient Mme Nolin.

TVA Nouvelles

Consciente de la condition de son enfant, la mère d’Émy s’était prise depuis février pour s’assurer de ne pas se retrouver dans cette situation.

«Le premier formulaire que la Ville de Québec a reçu est celui d’Émy. J’avais pris la peine d’appeler pour demander des conseils et de m’informer autour. Les gens m’ont référée vers ce programme-là qui finalement n’est pas du tout adapté pour Émy.»

«Avoir su tout ça avant, j’aurais inscrit Émy ailleurs et en ce moment je ne serais pas dans le problème», poursuit-elle.

Un manque de ressources

Mme Nolin tient à ne pas jeter la pierre sur le camp de jour de la Société du domaine Maizerets, car elle sait que les gens qui y travaillent sont formidables, selon son expérience avec sa plus grande fille qui fréquente le camp.

Elle trouve cependant qu’elle manque de ressources.

La Ville de Québec a réagi par écrit: «Au cours des trois semaines pendant lesquelles l’enfant a fréquenté le camp de jour, plusieurs mesures ont été mises en place et adaptées aux besoins spécifiques de l’enfant.»

TVA Nouvelles

«Malgré les efforts déployés par l’organisme, en collaboration avec les parents et divers intervenants spécialisés, il a été jugé nécessaire que l’enfant soit retiré du camp, car le programme ne répondait pas à ses besoins.»

TVA Nouvelles

Kim Nolin est maintenant prise à faire garder sa fille par sa mère qui jongle avec des maux de dos, et une gardienne qui n’est pas spécialisée pour des enfants avec la condition d’Émy.

Le dossier d’Émy ne pourra pas être évalué avant l’année prochaine.