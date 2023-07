[EN IMAGES] 100 mm de pluie reçus: des inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette

De nouvelles inondations causées par les orages violents dans plusieurs régions ont poussé des Québécois à sortir leur kayak ou leur planche à pagaie.

«C’est la première fois qu’il y autant d’eau dans ma rue. De prendre une trip et un paddle board et se promener dans la rue, fallait le faire en titi!», raconte Julie Chicoine, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie.

En raison des orages violents qui ont fait tomber des dizaines de millimètres de pluie sur le sud du Québec. Cette ville a subi plusieurs importantes accumulations d’eau et des inondations soudaines, a confirmé sur les réseaux sociaux le député de Saint-Jean, Louis Lemieux.

À Saint-Jean-sur-Richelieu et à Joliette, des mesures «non officielles» montrent que les deux villes ont reçu par moins de 100 mm de pluie aujourd’hui, des «accumulations assez importantes», fait savoir Peter Kimbell, météorologue pour Environnement Canada.

Tout dommage peut être signalé à Environnement et Changement climatique Canada par courriel à meteoQC@ec.gc.ca ou sur Twitter avec le mot-clic #meteoQC. pic.twitter.com/SooytC1fst — ECCC Météo Québec (@ECCCMeteoQC) July 21, 2023

Le centre commercial Galeries Joliette a dû fermer ses portes et évacuer ses clients après que plusieurs de ses magasins ont été inondés.

Des images impressionnantes obtenues par le Journal montrent d’ailleurs le stationnement est devenu cet après-midi une véritable étendue d’eau, alors que les bouches d’égoût débordent.

«La rue, c’était rendu une rapide»

À Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Chicoine rapporte avoir évité inondation dans son sous-sol, mais que plusieurs de ses voisins n’ont pas eu la même chance.

«La rue, c’était rendu une rapide! Une fois qu’on a vu que tout était sous contrôle pour nous, on a viré la situation pour rire.»

Avec son conjoint et ses enfants, elle donc décidé d’aller naviguer dans la rue.

«C’est la première fois que les enfants voyaient autant d’eau. J’ai dit aux enfants allez mettre vos maillots. On a trouvé ça drôle et on leur a créé des souvenirs.»

À Saint-Jacques-le-Mineur, ville voisine de Saint-Jean-sur-Richelieu, le résident Éric Dussault Rémillard a également sorti son kayak.

Son terrain a subi une accumulation si importante qu’elle a débordé sur la rue et forcé sa fermeture vendredi après-midi.

«J’ai eu bien des objets qui flottaient et qui voulaient aller vers la rue. Je les ai enlevées dans mon kayak au fur et à mesure pour éviter un accident avec une voiture», raconte-t-il.

Il est ensuite resté dans son kayak pour voguer sur son terrain avec sa conjointe Léonie et ses deux chiens. «On en profite!».

-Avec Audrey Robitaille