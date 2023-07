À bout des selfies: un Américain menace deux personnes avec une arme à feu

Visiblement à bout des selfies, un trentenaire de Maryland en furie aurait dégainé une arme à feu pour menacer deux clients qui se prenaient en photo dans la file d’attente d’une épicerie dimanche dernier.

«Les clients prenaient vraisemblablement des photos d'eux-mêmes lorsqu'un autre client, identifié plus tard comme étant [Timothy] Davis, se serait mis en colère. [...] Davis et les deux clients ont quitté le magasin lorsqu'une confrontation s'est ensuivie», a relaté la police d’État de Maryland dans un communiqué mardi.

Dimanche dernier, la police aurait reçu un appel au sujet d’un individu qui aurait dégainé une arme dans le stationnement d’une épicerie à Taneytown, après avoir suivi deux individus qui prenaient des selfies à l’intérieur du magasin.

Dans une vidéo filmée par l’une des deux clientes, Danielle White, et partagée par Fox News, on peut notamment voir l’homme, arme de poing à la main, qui s’approche d’un air menaçant en dégainant une arme pour la pointer directement sur le téléphone de la personne qui filme.

Ce dernier, identifié comme Timothy Davis, 38 ans, a finalement été arrêté lundi et accusé de voies de fait au premier et au deuxième degré, conduite désordonnée, utilisation d'armes à feu et mise en danger imprudente, selon le communiqué du corps policier.

Heureusement, personne n’a été blessé lors de l’incident.