Accident mortel à Val-Brillant: «Je m’en veux tellement», dit le père d'une victime

Un week-end au chalet s’est transformé en cauchemar pour l’un des survivants du drame d’Amqui qui a dû faire ses adieux à l’une de ses filles, vendredi matin, tuée dans un accident de la route où il s’est endormi au volant.

«Elle me tenait la main, elle me faisait des sourires. Puis là, je me suis endormi... Elle est morte sur le coup», souffle Ken Moreau, la gorge serrée par l’émotion.

Le père de famille revenait d’une fin de semaine au chalet avec ses deux filles jumelles de 4 ans, Kyra et Kylie, lorsque la tragédie est survenue, dimanche après-midi.

Photo fournie par Jonathan Legault

S'étant endormi au volant, M. Moreau a dévié de sa voie, percutant de plein fouet un véhicule qui venait en sens inverse sur la route 132, à Val-Brillant, au Bas-Saint-Laurent.

«Tout le monde me dit que ce n’est pas de ma faute, que ça aurait pu arriver à tout le monde. Mais je m’en veux tellement...», soupire Ken Moreau, joint depuis l’Hôpital général de Montréal.

Un dernier au revoir

La réhabilitation sera longue pour l’homme de 40 ans. Sous la force de l’impact, sa cheville, son nez et sa joue ont été fracturés, tandis que son côlon et ses intestins ont été perforés, entre autres blessures.

Sa fille Kylie, qui dormait à l’arrière, souffre de quelques blessures au bras gauche et au cou, mais on ne craint plus pour sa vie.

La sœur jumelle de la fillette, Kyra, n’a toutefois pas eu la même chance. Assise au côté de son père, c’est elle qui a encaissé le plus gros du choc. La fillette étant en mort cérébrale depuis l’accident, ses parents ont accepté que ses organes soient prélevés vendredi matin.

Photo fournie par Ken Moreau

«Hier, je suis allé la voir une dernière fois. Je me suis couché à ses côtés et je lui ai dit que je l’aimais», raconte M. Moreau.

«Ce matin, elle partait pour de bon. Elle va pouvoir aider d’autres enfants dans le besoin», soutient-il, s’accrochant au bonheur des familles qui pourront bénéficier de ce don.

Le sort s’acharne

Il s’agit du deuxième drame dans lequel le père de famille est impliqué en quelques mois à peine.

En mars dernier, il est parvenu à éviter de justesse le conducteur d’une camionnette qui a délibérément foncé sur des passants sur le boulevard Saint-Benoît, à Amqui, tuant trois personnes.

«Ce que j’ai vu, c’est des gens revoler dans les airs. La petite famille qui marchait paisiblement en arrière de moi, elle était éparpillée comme un jeu de quilles», avait-il relaté à l’époque sur les ondes de TVA Nouvelles, en décrivant le chaos de la scène.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

L’événement étant survenu quelque temps après sa séparation d'avec sa conjointe, la dernière année a été particulièrement difficile pour M. Moreau, qui a l’impression que le destin s’acharne sur lui.

«Je commençais à peine à me remettre sur pied. Là, c’est comme si on venait de me couper les deux jambes... Il va falloir que je trouve la force de me relever», conclut-il.