La Fondation RONA, qui chapeaute les activités philanthropiques de l’entreprise RONA inc., un chef de file du secteur de la rénovation résidentielle au Canada exploitant les enseignes Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt et Dick’s Lumber, remettra un total de 500 000 $ à six organismes à but non lucratif (OBNL) canadiens dans le contexte de son nouveau programme Bâtir avec cœur. Lancé récemment pour marquer le 25e anniversaire de la Fondation RONA, Bâtir avec cœur a pour objectif d’appuyer des OBNL dans la réalisation de projets visant à revitaliser un milieu de vie ou à faciliter l’accès au logement pour des populations canadiennes dans le besoin. Au terme d’un processus d’appel de candidatures, un comité de sélection a retenu, parmi une centaine de candidatures reçues, les projets de six OBNL dans les provinces où RONA a des magasins. Les sommes remises de ce programme ont été amassées grâce à la générosité des fournisseurs de RONA qui ont pris part à la journée de golf annuelle de la Fondation RONA, qui s’est tenue au Club de Golf La Vallée du Richelieu le 17 juillet dernier. Sur la photo, de gauche à droite : Philippe Element, v.-p., Ventes et services aux marchands, RONA inc. ; Catherine Laporte, v.-p., Marketing, RONA inc. ; Mélanie Lussier, directrice principale, Communications, affaires publiques et développement durable, RONA inc. ; Josée Lafitte, directrice de la Fondation RONA ; Lyna Pilote, conseillère principale, Affaires juridiques, RONA inc. ; Andrew Iacobucci, chef de la direction, RONA inc. ; et Jean-Sébastien Lamoureux, président du CA de la Fondation RONA et v.-p. principal, Marchands affiliés, ventes en gros et affaires publiques, RONA inc. Absent de cette photo : Jean Grou, vice-président divisionnaire, Finances, RONA inc.

L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a tenu mardi dernier, au Club de golf Le Mirage de Terrebonne (photo), son activité estivale annuelle appelée Cyclo-Golf. Trois cent trente-six golfeurs et golfeuses ont pris le départ sur les deux terrains du Mirage pendant que 46 cyclistes partaient pour une randonnée de 75 ou 90 km dans la région de Mirabel. En début de soirée, 425 personnes ont assisté au souper de conclusion. Tout ce beau monde s’est donné rendez-vous pour la prochaine activité, soit la soirée Construire l’espoir, au profit de Leucan, le jeudi 23 novembre au Cabaret du Casino de Montréal. L’ACRGTQ soutient Leucan, depuis le début de 2000, par différentes collectes de fonds. Au total, c’est plus d’un million de dollars qui ont été versés en 20 ans. Sur la photo, de gauche à droite : Steeve Gonthier, président du CA de l’ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, directrice générale de l’ACRGTQ, et Juli Meilleur, directrice générale de Leucan.

J’ai eu le plaisir, cette semaine, de jouer une ronde de golf avec entre autres David Skitt (photo), directeur du développement des affaires depuis janvier 2022 au Conseil du patronat du Québec (CPQ). Diplômé de l’Université York en kinésiologie et en administration sportive, David est très connu dans l’univers du golf. Fanatique de ce sport, il a mis sur pied l’Omnium de Montréal en 2004, un tournoi de golf professionnel qui est rapidement devenu l’événement phare du PGA TOUR Canada. Cela a mené à la création du PGA TOUR Champions à Montréal, six ans plus tard. De 2010 à 2015, David a aussi été directeur de tournoi pour le Championnat de Québec, une étape officielle du PGA TOUR Champions. David a également occupé la fonction de vice-président des événements chez Synchro Sports, une firme de gestion d’événements sportifs qui offrait un haut niveau d’expertise et une panoplie de services reliés à l’organisation, à la promotion et à la gestion d’événements sportifs d’envergure internationale. Verbomoteur, d’un positivisme exemplaire et d’une bonne humeur contagieuse, je n’ai pas vu le temps passer en sa compagnie. Mes salutations, David.

Caroline Néron (photo), comédienne, chanteuse et conférencière québécoise, 50 ans... Denis Laforest, ex-directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, 63 ans... Jacques Dupuis (Minou pour les intimes), de Symbiose Événements, 63 ans... Rory Culkin, acteur américain, 34 ans... Josh Hartnett, acteur américain, 45 ans... Charlotte Gainsbourg, actrice française, 52 ans... Cat Stevens, chanteur, aussi connu sous le nom de Yusef Islam, 75 ans.

Le 21 juillet 2022 : Marcel Aubin (photo), accordéoniste bien connu à la Traverse Québec-Lévis, des Lévisiens et des usagers du traversier... 2021 : Pierre Raymond Savard, 94 ans, actionnaire, administrateur, homme d’affaires, marchand et député du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Verdun de 1977 à 1984... 2020 : Gilles Vachet, 65 ans, ancien journaliste à la section sportive du Journal de Montréal pendant 35 ans, à la retraite depuis une dizaine d’années... 2020 : Jean Gérin-Lajoie, 92 ans, l’une des figures de proue du syndicalisme québécois... 2019 : Benjamin Burwell Johnston Jr., 93 ans, compositeur américain de musique contemporaine utilisant juste l’intonation... 2018 : Pierre Jacob, 65 ans, député de la circonscription de Brome-Missisquoi à la Chambre des communes de 2011 à 2015, sous le NPD... 2017 : John Heard, 72 ans, acteur américain qui a notamment campé le rôle du père dans Maman, j’ai raté l’avion !... 2014 : Micheline La France, 69 ans, écrivaine québécoise... 2013 : Denis de La Patellière, 92 ans, réalisateur et scénariste français... 2011 : Elliot Handler, 95 ans, cofondateur du fabricant de jouets Mattel... 2008 : Denis Morin, 51 ans, infographiste et artisan de la première heure au Journal de Québec... 2004 : Gilles Cantin, 54 ans, interprète de chansons traditionnelles... 1998 : Alan Shepard, 74 ans, astronaute américain... 1998 : Robert Young, 91 ans, vedette américaine de la télévision (Marcus Welby).