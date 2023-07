Casse-croûte de Neuville: plainte à la SQ en raison des tensions

La tension entre le casse-croûte de Neuville et ses voisins est montée d’un cran après que deux clients se sont plaints d’avoir subi de l’intimidation, ce qui a incité l’un des propriétaires à déposer une plainte à la Sûreté du Québec.

En mai dernier, Le Journal relatait le conflit entre les propriétaires du casse-croûte, Denis Bergeron et Nathalie Fortin et quelques voisins à proximité. La pomme de discorde est liée à l’utilisation des accotements de la route 138 par les clients pour garer leur véhicule lorsqu’il n’y a plus d’espaces disponibles sur le stationnement du casse-croûte.

Catherine Bouchard

Le stationnement y est interdit, mais la clientèle l’utilise quand même lorsqu’elle n’a pas le choix. Et les voisins, eux, ont décidé de faire la police, selon M. Bergeron.

Cette «surveillance» des voisins a pris encore plus d’ampleur, samedi dernier, alors que deux clients habitués se sont garés sur l’accotement de la route 138.

Un des deux clients est sorti du véhicule pour aller récupérer sa commande, alors que le deuxième client attendait à l’intérieur de celle-ci.

«La voisine s’est mise à intimider la dame dans la voiture, en lui disant qu’elle ne pouvait pas se stationner là», raconte le commerçant, soutenantque les voisins sont rendus beaucoup plus agressifs.

Photo Diane Tremblay

«La voisine, ce n’est pas la SQ», poursuit-il.

Clients poursuivis

Les deux clients ont quitté l’endroit avec leur commande, pour se stationner dans un espace d’une épicerie un peu plus loin.

«Dès qu’ils sont entrés dans l’épicerie, un autre voisin s’est mis à les suivre avec leur voiture. Il a fait le tour de leur char, a pris des photos et les a intimidés et harcelé en leur disant que si jamais ils revenaient, ils auraient affaire à lui», raconte M. Bergeron.

Photo Diane Tremblay

M. Bergeron et Nathalie Fortin, la seconde propriétaire, sont au bout du rouleau et déplorent cet acharnement.

«C’est rendu grave, vous n’avez pas idée», laisse-t-il tomber.

«Dès que le casse-croûte ouvre [les voisins] restent plantés toute la journée sur le bord de la 138, même s’il y a déjà des interdictions de stationnement», ajoute le commerçant.

De leur côté, les voisins affirment être préoccupés par la sécurité.

Selon eux, les policiers de la Sûreté du Québec ne font pas respecter l’interdiction de se stationner. En mai 2022, un accident entre un client et un usager de la route 138 s’est produit près du casse-croûte.