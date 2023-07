Cathy Gauthier revient sur son anxiété généralisée et sa dépression post-partum

Cathy Gauthier a évoqué son diagnostic d’anxiété généralisée et sa dépression post-partum sur le plateau de Sucré salé.

En entrevue jeudi avec Mélanie Maynard, l’humoriste et animatrice a dit qu’«elle craint de mourir à tout moment», alors qu’on évoquait sa participation au documentaire Maman, pourquoi tu pleures?, de Jessica Barker, l’an dernier.

«Ça m’a permis de découvrir que je fais de l’anxiété généralisée. [...] J’ai peur de mourir à chaque instant de ma vie», a-t-elle dit.

«C’est devenu très handicapant pendant une certaine période. Pendant un trois-quatre ans, je veux dire, je n’étais plus capable de conduire ma voiture, je n’étais plus capable de sortir de chez nous. J’étais convaincue que j’allais me faire frapper par un truck de vidange, là, puis j’étais convaincue que ça se passait coin Saint-Joseph et Papineau [à Montréal]. J’étais pas capable de traverser ce coin de rue là. Je savais que j’étais malade, mais de pas être capable d’en parler, de pas être capable de l’admettre qu’on a ça aussi, c’est une chose. Tu sais, d’aller demander de l’aide, encore ça c’est super tabou.»

Cathy Gauthier dit aussi vivre sa préménopause. «J’avais entendu parler de ça, moi, les sueurs nocturnes. Je me disais: “Ah, ça doit être des bonnes femmes qui ont un peu chaud du pinch!” Je pensais pas être obligée de me lever pour changer mes draps en pleine nuit! Je vais en parler dans mon prochain spectacle.»

Ce prochain et sûrement «dernier» spectacle solo, son cinquième, elle attend de «vivre des affaires» et d’avoir 50 ans avant de le présenter, a raconté l’humoriste de 46 ans, qui se concentre sur la radio pour le moment, ayant arrêté prématurément sa tournée Classique.

À la fin de l’entrevue qui se déroulait à l’Expo Barbie, au Cours Mont-Royal, à Montréal, la flamboyante Varda Étienne, déguisée en Barbie de Brossard, s’est amenée avec la fille de Cathy, Alice. Tant Cathy Gauthier que Mélanie Maynard se sont ensuite déguisées en Barbie.