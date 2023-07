C’est le temps des vacances de la construction pour des milliers de Québécois

Environ le quart des travailleurs québécois tombent en vacances vendredi et plusieurs comptent se payer du bon temps au Québec ou ailleurs dans le monde, malgré l’inflation galopante.

• À lire aussi: Des vacances plus que méritées pour les travailleurs touchés par les perturbations climatiques des dernières semaines

• À lire aussi: Des vacances de la construction... que tous ne peuvent pas se permettre

• À lire aussi: Un électricien en vacances courra un ultramarathon en solo

Durant les vacances de la construction, l’économie du Québec tourne au ralenti puisqu’on estime que le quart de la main-d’œuvre active prend congé durant cette période, selon la Commission de la construction du Québec (CCQ).

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«On ne fera pas de folies cette année, constate Pierre-Marc Caouette, un opérateur de machinerie lourde de Québec. La maison et l’épicerie nous coûtent plus cher, alors on va rester chez nous et profiter de la piscine.»

Plus de la moitié (57%) des personnes sondées par CAA-Québec affirment qu’elles passeront leurs semaines de congé au Québec. 16% d’entre elles se rendront dans des pays autres que le Canada et les États-Unis, soit le double ce qui a pu être observé en 2022.

Parmi les destinations d’outre-mer, l’Europe est la plus prisée des vacanciers de la province. 9% d’entre eux iront y faire un tour, principalement en France, en Espagne et en Italie.

Record de chèques de vacances en construction

Cette année, les travailleurs seront encore plus nombreux au Québec à ranger les outils pour les deux prochaines semaines. Plus de 192 000 chèques de vacances de la construction ont été émis, ce qui représente une somme de près de 617 M$. C’est 12% plus que l’année dernière.

Cette variation s’explique principalement par le nombre d’heures travaillées en 2022 qui a été supérieur aux prévisions, en atteignant 210,2 millions d’heures déclarées, soit un sommet historique.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Il s’agit d’une hausse de 7% par rapport à l’année précédente. C’est une bonne nouvelle pour l’industrie, sauf que ça vient avec des défis notamment au niveau de la pénurie de main-d’œuvre. Ça devient problématique pour les employeurs dont certains sont obligés de refuser des contrats», a indiqué Marie-Noëlle Deblois, porte-parole à la CCQ.

Congé bien mérité

Les vacances de la construction sont devenues officielles en 1970 par un décret gouvernemental. Elles ont aussitôt été ajoutées aux conditions de travail dont les employeurs et travailleurs ont convenu, avant d’entrer officiellement en vigueur à l’été 1971.

Rencontrés par Le Journal sur de grands chantiers à Montréal et Québec ces derniers jours, les travailleurs qui y ont droit affirmaient attendre ce répit avec impatience.

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Dans les dernières semaines, c’était intense [en raison de la mauvaise qualité de l’air]. Disons que, rendu au vendredi, on était vraiment fatigués», souligne Alexandre Lebelle, un employé en construction qui travaille sur un chantier résidentiel de Montréal.

Dans la capitale, les pluies diluviennes et les chaleurs suffocantes du mois de juillet ont eu raison de la motivation du manœuvre Maxime Poitras. Ce dernier soutient en avoir ras le bol «de passer ses journées à la pluie ou au gros soleil» et compte bien profiter de ses vacances pour reprendre des forces.

-Avec la collaboration de Diane Tremblay et Marianne Langlois