[EN VIDÉO] «C’est quoi le plan de match?»: des Montréalais laissés à eux-mêmes après les pluies diluviennes

Des Montréalais victimes de deux inondations en moins d’un an dénoncent l’inaction de la Ville de Montréal par rapport aux pluies diluviennes qui s’annoncent de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques.

«On a appelé pour avoir des sacs de sable, mais on n’a aucun soutien. Peut-être qu’on devrait déménager en zone inondable? Au moins on aurait de l’aide», ironise Philippe Laliberté.

Après deux journées d'enfer en moins d'un an, le résident d'Hochelaga-Maisonneuve craint les fortes pluies annoncées samedi.

Lors des orages violents du 13 juillet, près d’un demi-mètre d’eau s’est accumulé dans son sous-sol. Sans parler qu'il y'en avait pour plus de 50 000$ de dommages après les averses torrentielles de septembre 2022.

«On a tout perdu. Pourtant, notre plomberie était correcte. C’est un problème infrastructures municipales», croit-il.

PHOTO FOURNIE PAR PHILIPPE LALIBERTÉ

Refoulement d’égouts

Plusieurs résidents des alentours s’estiment laissés à eux-mêmes devant les puisards qui n’arrivent pas à aborder l’eau des pluies intenses, qui finit par s’infiltrer chez eux.

Ils ont entamé une démarche de recours collectif contre la Ville de Montréal, dénonçant un réseau d’égouts vétustes.

PHOTO FOURNIE PAR CHANTAL LANTHIER

«On est au bas de la ville. On reçoit toute l’eau. Les élus le savent, mais ils s’en lavent les mains. Il n’y pas de plan de prévention», laisse tomber Chantal Lanthier, dont le sous-sol a été complètement inondé à l’automne dernier.

Sa voisine, Martine Laliberté, dénonce que le maire de son arrondissement ne soit jamais venu voir les dégâts, pas plus que les employés municipaux, malgré de multiples appels au 311.

«Il va y avoir de plus en plus de pluie avec les changements climatiques. Nos villes ne sont pas adaptées, mais c’est quoi le plan de match? », demande-t-elle.

Course contre la montre

Le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, n’était pas disponible pour une entrevue vendredi.

«Je suis solidaire de toutes les personnes ayant subi des inondations et ayant été impactées de près ou de loin par ces pluies diluviennes» écrit-il dans une déclaration envoyée par l’attachée de presse des élus de Projet Montréal, Béatrice Saulnier-Yelle.

L’arrondissement est à « pied d’œuvre » dans la «course contre la montre» pour adapter le territoire aux changements climatiques, selon la déclaration.

«On entretient nos puisards et nos égouts en priorité dans les secteurs plus vulnérables, et chaque réfection de trottoir intègre désormais des saillies drainantes et davantage de fosses de plantation», énumère-t-on.

Avec Clara Loiseau