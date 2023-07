Cinq mauvaises habitudes qui vous empêchent de bien dormir

Bien qu’il soit important d’obtenir une longue nuit de sommeil, la qualité de votre sommeil est tout aussi importante que la quantité. En évitant ces cinq mauvaises habitudes, la qualité de votre sommeil devrait être nettement meilleure.

C’est du moins ce que suggère le Dr Karan Rajan, chirurgien pour le Service national de santé du Royaume-Uni, dans une vidéo publiée sur TikTok qui est rapidement devenue virale. Il vous explique les mauvaises habitudes à ne pas avoir avant d’aller au lit.

Manger un gros repas

Consommer une grande quantité de nourriture avant l’heure du coucher peut augmenter le risque d’indigestion au cours de la nuit, selon le docteur.

«Ça prend 90 minutes pour que 50% de l’estomac se vide dans l’intestin grêle. Plus l’estomac est plein, plus le risque de reflux acide est élevé», a-t-il expliqué au journal britannique The Mirror.

Le professionnel de la santé vous recommande d’attendre deux à trois heures avant d’aller au lit après avoir mangé.

Boire un énorme verre d’eau

Le corps augmente la production de l’hormone ADH pendant le sommeil, qui «retient l’eau et enlève l’envie de faire pipi», a expliqué le Dr Rajan.

«Si vous buvez beaucoup d’eau avant de vous coucher, vous allez vous réveiller plus souvent pour aller aux toilettes et cela gâche votre sommeil», a-t-il poursuivi dans la vidéo.

Un lit trop chaud

La température corporelle atteint habituellement un sommet vers 19h, avant de descendre au fil de la nuit, selon le docteur. Toutefois, si votre lit ou votre chambre possède une température trop élevée, ce cycle naturel pourrait être brisé.

«Il y a une augmentation de la production de mélatonine au début de votre nuit de sommeil», a-t-il déclaré. «En fait, notre corps a besoin de se refroidir pour s’endormir plus rapidement».

Boire trop d’alcool

«L’alcool perturbe le sommeil paradoxal», a-t-il expliqué, soit le stade du cycle du sommeil où l’on fait des rêves, selon la clinique Cleveland.

L’alcool vous donne peut-être l’impression de vous endormir plus rapidement, mais il joue en fait avec la première phase de votre sommeil paradoxal. Cela cause donc un déséquilibre pour votre cycle de sommeil, et vous fait vous réveiller à des heures inhabituelles.

Consommer du café en soirée

Le Dr Rajan a expliqué que la caféine peut bloquer un neurotransmetteur appelé adénosine, qui est la molécule qui vous donne l’impression d’être fatigué.

«La caféine vous donne simplement l’impression d’être moins endormi, car elle empêche l’accumulation de la molécule du sommeil», a-t-il déclaré.

L’expert vous suggère donc de consommer votre dernière tasse de café au moins quelques heures avant d’aller au lit.