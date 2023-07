Cinq vins pour les vacances de la construction

C’est l’été. Les vacances de la construction qui commencent. On mange dehors, en pique-nique, les grillades, les salades, la piscine, le lac, la mer (si vous êtes chanceux). Voici cinq belles bouteilles pour agrémenter vos vacances.

Buvez moins. Buvez mieux.

Parés Baltà, Blanc de Pacs 2022, Penedès, Espagne

17,30 $ - Code SAQ 14195275 – 11,5 % - Bio

Nouvel habillage (fort réussi) pour ce « petit » blanc espagnol qui se démarque par la constance de sa qualité. Un assemblage de trois variétés traditionnelles avec lesquelles ont produit le cava : le xarel-lo qui apporte du corps, le macabeu qui apporte le côté fruité, et le parellada qui apporte la vivacité. Des tonalités de poire, de pomme et de fleur. C’est ample, salin, bio et rafraîchissant. Servir bien frais.

★★★ $1⁄2

Vinum Vita Est, Terre del Barolo 2018, Barolo, Italie

31,00 $ - Code SAQ 14027061 – 14 %

Les amateurs pointus de barolo passeront leur chemin, mais si vous aimez les rouges charnus et corsés, mais pas trop, vous allez vous régaler! Produit par une dynamique coopérative, ce 100% nebbiolo se montre parfumé avec des notes de cerise, de cèdre et une touche de goudron. Assez moderne avec ses tanins souples tout en gardant une bonne acidité, il est facile d’approche et fera merveille avec les grillades d’agneau, de bœuf ou les plats à la tomate.

★★★ $$$

Kristinus, Siller 2021, Balatonboglár, Hongrie

20,15 $ - Code SAQ 15127258 – 13 % - Bio

Si vous souhaitez sortir des sentiers battus et épater la galerie (à bon prix), voici votre chance ! Un rouge qui ressemble, par sa couleur, plus à un rosé foncé. Le zweigelt, cépage que l’on retrouve surtout en Autriche, est cultivé en biodynamie et vinifié naturellement, sans intrant chimique. Nez surprenant de fraise, de cerise et d’épices. C’est léger, vif et savoureux. Le parfait plan sur le bord de la piscine ou pour l’apéro. Servir bien frais, comme un rosé.

★★★ $$

Tiago Teles, Gilda 2021, Bairrada, Portugal

25,40 $ - Code SAQ 13629001 – 13,5 %

Le Bairrada peut produire des vins à la fois rustique et élégant. C’est le cas avec ce rouge élaboré par Tiago Teles, ancien critique vin devenu vigneron. Composé de castelão, d’alfrocheiro et de merlot, il laisse échapper des parfums harmonieux de prune, de cerise et de houmous. Des tanins légèrement rugueux étoffent une matière juteuse et acidulée. Bonne persistance. Accord parfait avec le poulet BBQ.

★★★ $$ 1⁄2

Domaine Sébastien Giroux, Pouilly-Loché 2018, France

34,75 $ - Code SAQ 14955166 – 13,5 %

On termine avec un très joli chardonnay qui nous vient d’un tout petit domaine (7 hectares) situé sur la commune de Fuissé, dans le sud de la Bourgogne. Robe dorée laissant place à un nez bien parfumé de poire, de pêche grillée, de menthe et une touche de fumée. Bien texturé en bouche avec une impression assez riche contenue par une fine acidité, ce qui apporte un côté aérien au vin. Long et déjà complexe, c’est l’exemple parfait de la belle bourgogne encore abordable. Encore meilleur avec les poissons et fruits de mer. La saison du homard tire d’ailleurs à sa fin...

★★★1⁄2 $$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.