Comment aider un enfant adulte en détresse?

Je suis la vieille mère d’un garçon dans la quarantaine qui est revenu vivre avec moi après sa séparation d’avec sa conjointe. Même si je l’adore, je ne peux pas dire que c’est un enfant facile à vivre. J’espérais secrètement que sa dernière blonde allait durer plus longtemps que la moyenne habituelle de cinq ans.

Comme elle me l’a dit au téléphone la semaine passée « Votre garçon est non seulement un dépendant domestique incapable de faire quoi que ce soit d’utile dans une maison, mais il se double d’un dépendant affectif incapable de dire clairement ce qu’il ressent et qui se mure dans le silence dès que quelque chose ne va pas. »

Je me retrouve donc à la case départ avec un garçon, devenu un homme maintenant, mais qui ne sait rien faire dans une maison. Ce qui m’oblige à passer mon temps à ramasser ses affaires, ou encore à le passer à lui dire de ramasser ses affaires. Je dois supporter ses retours du travail en silence et avec son air buté certains soirs, et ne surtout pas m’attendre à ce qu’il me raconte sa journée pour ventiler. Car ça, il en est incapable, et refuse même de faire l’effort.

Vous pensez peut-être que j’aurais pu refuser de le prendre avec moi ? Malheureusement non, c’est impossible, puisque je suis la seule personne au monde capable de l’endurer tel qu’il est, et que de plus, je suis son seul parent vivant, puisque son père est décédé. Je n’ai donc pas eu le choix. En mon âme et conscience, je ne pouvais pas le laisser à lui-même tant je suis convaincue qu’il ne s’en sortirait pas tout seul. Qu’est-ce que je fais avec ça maintenant ?

Mère pour la vie

Votre altruisme vous honore et on ne peut que vous en féliciter. Mais du même souffle, on se dit aussi qu’il n’est pas normal qu’un homme de cet âge ne soit pas capable d’assumer seul ses responsabilités les plus élémentaires. J’ose vous signaler que vous devriez assortir votre offre d’aide à une obligation de sa part de s’inscrire à un organisme d’entraide tel que « Hommes Québec » ou encore « À cœur d’homme », où il pourrait rencontrer d’autres hommes comme lui afin de s’équiper moralement autant que mentalement et émotivement pour cheminer vers un mieux-être et une plus grande indépendance personnelle. Je vous souhaite d’avoir le courage de le forcer à faire une telle démarche, pour son plus grand bien et le vôtre.