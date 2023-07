Dégoûtés de la justice et d'une «sentence bonbon», des parents veulent se battre pour un meilleur respect des «droits de proches de victimes»

Les parents d’un cycliste happé en octobre 2021 par un chauffard qui roulait à 133 km/h en Estrie ne décolèrent pas et sont dégoûtés que l’homme qui a tué leur fils soit admissible à des sorties sans escorte dès cet automne, même s’il a reçu une sentence de cinq ans et demi en décembre dernier.

«Elle est où la justice? Je n’ai plus une seule nuit, une seule journée, où mes pensées ne vont pas vers mon fils, vers ce système de justice qui n’a pas de bon sens», dénonce Michel Filteau.

«Ce gars-là n’a pas juste enlevé la vie de Sébastien, il a détruit les vies de tout le monde autour, sa femme, sa jeune fille, nous, laisse tomber de son côté Diane Camiré, encore frustrée par tout le processus judiciaire et des impacts causés par le drame. Quand t’es dans la douleur, t’es pas quelqu’un de facile à côtoyer.»

Le monde des proches de Sébastien Filteau s’est écroulé le 15 octobre 2021, après qu’il a été heurté de plein fouet par Bruno Boisvert-Dallaire, non loin de la rue de l’Alcôve, à Sherbrooke.

Ce dernier n’aurait jamais dû se trouver en liberté à ce moment. Encore moins derrière un volant. Il faisait l’objet de mandats d’arrestation et était sous interdiction de conduite.

Trop clément

Mais ça ne l’a pas empêché de rouler à 133 km/h dans une zone où la limite est de 70 km/h, sur un tronçon souvent emprunté par les cyclistes.

Boisvert-Dallaire ne s’est jamais arrêté après avoir frappé la victime. Pire encore, il a même mis la faute sur sa conjointe, Kimberley Gutierrez, prétendant que c’était elle qui était au volant. Après une longue enquête, les policiers ont pu voir clair au travers de ses mensonges et il a finalement pu être accusé.

L’homme de 35 ans a finalement plaidé coupable en décembre dernier relativement à des accusations de conduite dangereuse et délit de fuite causant la mort ainsi que méfait public et bris d’engagement.

Il a écopé d’une peine de 5 ans et demi d’emprisonnement. Il faut toutefois y soustraire un an, en raison de la détention préventive purgée par l’accusé. Sa conjointe vient d'avoir une peine d'un an de prison à domicile pour avoir été complice après les faits.

Mais les parents de la victime sont incapables de tourner la page, estimant que le tout est trop clément, surtout que le chauffard sera admissible à des permissions de sorties sans escorte dès le 24 septembre prochain, puis à une semi-liberté en décembre.

«C’est carrément un meurtre, ce qu’il a fait. Est-ce qu’on peut utiliser un autre terme dans un cas comme ça?» s’insurge Michel Filteau.

«Un véhicule, c’est une arme. C’est quoi la différence entre utiliser un revolver et tirer sur quelqu’un? Il était en contrôle de ce qu’il faisait», renchérit sa conjointe Diane Camiré.

Un danger public

Pour eux, il est clair que Bruno Boisvert-Dallaire s’en est tiré avec une «sentence bonbon» et que la justice n’a pas pris en compte ses antécédents judiciaires.

«On m’a dit: “ce qui s’est passé avant le 15 octobre 2021, ça nous regarde pas, c’est pas d’intérêt”. Mais on est clairement devant quelqu’un qui n’a jamais appris. Faites-moi croire qu’il va apprendre prochainement, tonne M. Filteau. C’est un danger public!»

C’est que le trentenaire est loin d’être un enfant de chœur, ont appris les parents de la victime, en faisant eux-mêmes des recherches à tâtons à travers le système informatique judiciaire, connu sous le nom de plumitif.

L’accusé cumule les condamnations depuis des années: voies de fait, agression armée causant des lésions, méfaits, conduite avec les capacités affaiblies, conduite alors qu’il lui était interdit de le faire, menaces, possession de stupéfiants et de biens criminellement obtenus, bris d’ordonnance, sans compter de nombreux constats d’infractions pour ne pas avoir respecté le Code de la sécurité routière.

Droit des victimes

Propulsé par la colère liée à la perte de leur fils adoré avec qui ils avaient une «relation privilégiée», le couple veut maintenant se battre pour améliorer le respect des «droits de proches de victimes».

«On a tout le temps l’impression d’être dans l’inconnu au palais de justice. Ça prend des avocats qui vont mettre de l’avant nos droits et ce que l’on veut et qui vont nous aider à comprendre. Sinon, on doit accepter ce qui se passe devant nous comme une pièce de théâtre», déplore Mme Camiré, qui estime que les voix des proches de Sébastien n’ont pas été entendues lors des observations sur la peine, où ils ont pu faire des déclarations de victimes.

«À maintes et maintes reprises, j’ai pensé au suicide, articule M. Filteau. Mais maintenant, j’ai juste une idée en tête, et ça prend du monde qui vont au front pour dénoncer ce système de justice pour faire des changements. On ne veut pas d’autres parents qui vivent la même affaire que nous.»