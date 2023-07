Vendredi dernier, je lançais un cri du cœur: «Arrêtez de dire que Montréal est bilingue!» Mais aujourd’hui, je veux lancer un autre message dans le même sens: «Arrêtez de dire que le Canada est bilingue!» Chaque jour, on a la preuve que d’un océan à l’autre, le français est une langue méprisée, humiliée, déclassée, rejetée. Ce qui fait que je pose régulièrement la question: Mais qu’est-ce qu’on fait encore dans ce pays-là? Et c’est ce qui fait que je suis passée de «En français s’il vous plaît» à «En français, cr***!».

TROIS MINUTES...

Si le Canada était vraiment bilingue, un ministre fédéral francophone prononcerait tous ses discours dans les deux langues officielles, non?

Cette semaine, le journal Le Droit nous a appris que le Commissaire aux langues officielles, dans un rapport préliminaire, confirmait que «de mars à juillet 2022, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a prononcé neuf discours en sol canadien à l’extérieur du Québec où il n’a dit que quelques mots en français. François-Philippe Champagne est francophone et représente la circonscription québécoise de Saint-Maurice–Champlain au Parlement du Canada.»

«L’enquête a permis d’établir que les discours n’ont pas eu lieu de façon égale dans les deux langues officielles.» C’est un euphémisme: le ministre a parlé pendant environ 93 minutes, dont moins de 3 minutes en français.

Et après ça, ces gens-là nous regardent droit dans les yeux en nous disant: «Le français est important pour nous»?

Deux autres exemples:

1– Lundi, le journaliste de Radio-Canada Thomas Gerbet a raconté sur Twitter une anecdote très révélatrice: «Réponse d’un ministère fédéral: “Je peux vous donner une réponse en anglais, mais je n’aurai pas de réponse en français avant demain matin.”» Pourquoi un ministre fédéral d’un pays supposément bilingue fait passer l’anglais en priorité et le français en deuxième? Pourquoi les journalistes francophones seraient désavantagés dans leur travail dans le «plusse meilleur pays du monde»? 2- Mardi, mon conseiller financier m’envoie un formulaire à remplir. En anglais seulement. Je lui signifie qu’il est hors de question que je remplisse un document qui n’est pas dans la langue officielle du Québec. Après vérification, il m’annonce que le siège social, à Toronto, a connu des problèmes techniques et que le formulaire, disponible en anglais dès le 15 juillet, ne sera disponible en français que le 28 juillet. Pourquoi? Combien de clients francophones ont rempli sans mot dire le formulaire en anglais pour acheter la paix?

VOLTAIRE IN ENGLISH?

Voulez-vous une anecdote amusante? J’ai écrit au magasin de vêtements Zadig et Voltaire, établi à Westmount, pour leur dire que je trouvais étrange que leurs publications Instagram, sur Véronique Cloutier, Lara Fabian ou Charlotte Cardin, soient en anglais seulement. Pas un mot de français! Faut le faire, alors que Zadig et Voltaire est une compagnie... française! Leur réponse: «Vous avez raison, nous continuerons nos publications en français et en anglais. (Bonhomme sourire) Passez une très belle journée ».

C’est bien la preuve que ça fonctionne quand on le demande. Mais... pourquoi faut-il le demander? Pourquoi une compagnie française, établie dans la plus grande ville francophone d’Amérique, publie en anglais seulement à propos d’artistes et d’animatrices francophones? Voltaire doit se retourner dans sa tombe.