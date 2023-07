Il sait ce que vous recherchez

Le fameux robot conversationnel ChatGPT payant «Plus» a été programmé avec une nouvelle fonction qui ne passe pas inaperçue; celle de vous aider!

Cela peut paraître anodin, mais ces «instructions personnalisées» permettent d’indiquer à votre robot (chatbot) ce qu’il devrait toujours savoir sur vous et comment vous aimeriez qu’il réponde à vos questions.

Avec cette mémoire personnalisée, ChatGPT Plus conserve une sorte de préambule permanent aux requêtes de l’abonné. Par exemple, pour un professeur qui établit ses plans de cours en fonction d’élèves de sixième année, ChatGPT Plus adaptera ses réponses pour cette tranche d’âge.

OpenAI

Mieux servir et être plus rapide

Revers à cela, si ces instructions personnalisées sont appliquées dans un tout nouveau contexte, les réponses du robot seront totalement inutiles.

L’idée est de permettre à ChatGPT d’apprendre à vous connaître plus facilement, ce qui lui permettra d’être un assistant virtuel plus rapide et plus utile en sachant ce dont vous avez besoin, et quand.

En ce qui concerne le robot ChatGPT régulier et gratuit, aucune information n’est retenue. Si vous démarrez un nouveau fil de discussion, le robot aura oublié tout ce que vous avez demandé par le passé.

Cette fonctionnalité en version bêta fonctionne partout où ChatGPT Plus est présent et elle est disponible sur la base d’une option d’adhésion pour les abonnés de ChatGPT Plus, partout sauf au Royaume-Uni et dans l’Union européenne.