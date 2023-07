Depuis le 24 juin dernier, la Municipalité de Saint-Thuribe a le bonheur d'accueillir une foule de visiteurs au cœur de l'église du village, dans le cadre de l'exposition Riopelle à Saint-Thuribe. Présentant une série d'eaux-fortes, réalisées par le grand artiste Jean Paul Riopelle à Paris en 1968, les 21 œuvres sont réunies pour la toute première fois au sein d'une seule et même exposition. Depuis près d'un mois, le village de Saint-Thuribe est animé par ce grand projet artistique, de même qu'un ensemble d'activités culturelles, de concerts et d'offres alimentaires éphémères. L'exposition, ouverte du jeudi au dimanche entre 11h et 17h, sera présentée jusqu'au 3 septembre.