Juste pour rire: une soirée difficile pour le «line-up» de Mélanie Couture

C’est devant un public impassible et peu réchauffé que Mélanie Couture a présenté son «line-up», vendredi en début de soirée, au festival Juste pour rire.

«J’étais sur l’ultime gala d’Yvon Deschamps hier [jeudi] soir, peux-tu te dire que c’est une méchante “drop” à soir», a-t-elle lancé, un sourire en coin, à la foule, assise dans l’escalier de la Place des Arts, qui ne réagissait pas beaucoup à ce qui se passait sur scène. Le parterre était d’ailleurs très mouvant. Les gens s’y arrêtaient un instant, regardaient un peu les humoristes, et poursuivaient leur route vers d’autres scènes ou à la recherche de nourriture.

L’humoriste et autrice ne s’est pas laissé intimider pour autant et a offert un bon premier numéro bien ficelé, avant d’accueillir ses invités.

Nadine Massie, qui a déjà assuré les premières parties de l’animatrice en tournée, a été la première à s’exécuter. Elle s’est d’ailleurs bien débrouillée, soutirant quelques rires au public peu réactif.

Erich Preach, qui anime avec Mélanie le balado «Les Fallopes», a ensuite enchaîné avec un numéro dans lequel il constate avoir pris de l’âge – il a reçu une PS5 à sa fête, mais aurait préféré une Dyson – et dans lequel il revient sur les pensées existentielles qu'il a sous la douche à propos des extraterrestres et du moment où ils viendront sur terre.

«J’ai peur du moment où on va devoir collectivement avoir la conversation avec eux pour leur expliquer pourquoi dans tous les films dans lesquels on les met en scène on les tue», a-t-il soulevé.

Ce sont toutefois les prestations d’Alphé Gagné et de Steven Bilodeau qui ont suscité les plus vives réactions.

Alphé Gagné, qu’on peut entendre dans «Le retour dans un instant» au 96.9 CKOI, a présenté un numéro dans lequel il parle de son enfance avec ses quatre sœurs, et de son truc pour dévier le regard de ses «totons de sucre»; les souliers de couleur.

C’est cependant dans son «crowd work» qu’il a le plus attiré l’attention des gens qui tendaient de plus en plus l’oreille.

L’humoriste de la relève Steven Bilodeau, retraité des forces armées canadiennes après 20 ans de service et un syndrome de choc post-traumatique, le faisant ainsi passer de «G.I. Joe à G.I. Joke», a lui aussi rendu un bon numéro. Possiblement celui qui a le plus interpellé l’assistance.