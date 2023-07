La vie n’est facile pour personne

Je lisais ce matin les propos de cette personne qui est persuadée que la vie est plus méchante envers elle qu’elle ne l’est à l’endroit des autres personnes qui l’entourent, parce que, selon elle, tout ce qui lui arrive est injustement négatif. Je ne sais pas si elle sait vraiment ce que c’est qu’être mal servie par la vie pour parler ainsi ?

J’ai passé une bonne partie de mon enfance en centre jeunesse. J’ai amorcé ma vie d’adulte en étant victime d’un accident d’automobile qui m’a fait perdre l’usage de mes deux jambes. Je vis dans un mini-appartement adapté pour ma condition parce que j’ai eu l’immense chance d’être pris en charge par un organisme d’entraide. Mais malgré ma condition, je m’efforce de faire du bénévolat, car c’est une des rares façons que j’ai de sortir de chez moi pour rencontrer du monde, et surtout pour me sentir utile.

Je ne veux pas me plaindre, mais entre vous et moi Madame, si vous preniez le temps de regarder un peu plus la misère humaine autour de vous, peut-être verriez-vous que dans le fond, votre situation n’est pas si mal que ça ?

Un homme quand même heureux

Comme le dit si bien le proverbe « Quand on se regarde, on se désole et quand on se compare on se console ! »