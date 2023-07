Lac-Saint-Jean: les feux de forêt ont ravagé une quinzaine de chalets

Une quinzaine de chalets ont été détruits dans le nord du Lac-Saint-Jean depuis le début de la saison des feux de forêt.

On a maintenant une meilleure idée de l’étendue des dégâts à la suite des nombreux brasiers qui se sont déclarés depuis le mois de juin dans la municipalité régionale de comté (MRC) Maria-Chapdelaine.

Il s’agit de l’endroit qui a été le plus affecté depuis le début de l’été au Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Les dégâts sont concentrés dans la ZEC de Rivière-aux-Rats et dans des secteurs de villégiatures situées sur le territoire de la MRC.

Courtoisie

TVA Nouvelles s’est entretenue avec un villégiateur qui venait à peine de terminer la construction de son chalet en 2021, et qui a tout perdu cet été.

Michel Perreault a reçu tout un choc lorsqu’il a appris que ses installations avaient été complètement rasées par les flammes dans les dernières semaines.

«C’est le découragement c’est sûr. Quand on fait un chalet, à part le montant d’argent, c’est beaucoup plus l’amour et on a tout fait ça avec notre cœur. Moi je préparais ma retraite avec ça... J’ai toujours eu des chalets dans le bois dans ma vie, mais celui-là, je venais de me le bâtir. C’est sûr que c’est pas évident», a fait remarquer le villégiateur.

Ce dernier était assuré et a déjà donné le contrat à un entrepreneur pour assurer une nouvelle construction.

L’étendue des dégâts aurait pu être beaucoup plus considérable vu la situation qui a pris une bonne ampleur depuis le début de la saison.

D’autres villégiateurs ont été plus chanceux. Les flammes sont passées très près d’affecter leurs bâtiments, sans que le malheur ne se réalise.

«On a vu le feu aller accoter le scellage du chalet et la galerie, puis le chalet n’a pas brûlé», a raconté le sinistré Michel Perreault.

Courtoisie

L’heure est maintenant au nettoyage et à la reconstruction pour certains.

Les feux de forêt se sont calmés, alors que seuls deux incendies sont toujours en activité dans la MRC Maria-Chapdelaine ce vendredi.

Ces brasiers sont considérés comme maîtrisés par la SOPFEU.