Le Festif: Dumas et Daniel Bélanger en ouverture, du bonbon!

BAIE-SAINT-PAUL | Le Festif ne pouvait miser plus juste pour entamer sa 14e édition en proposant une soirée parfaite et grisante avec les deux valeurs sûres que sont Daniel Bélanger et Dumas. Une soirée toute en énergie, pleine de fougue, de tendresse et de beauté. Du bonbon!

La foule s’étaient massée devant la scène Desjardins pour le retour de Daniel Bélanger, qui avait offert sur cette même scène un superbe et mémorable spectacle en 2017.

De retour au Festif dans le cadre de sa tournée Mercure en mai, l’auteur-compositeur-interprète de 61 ans est venu offrir à une foule bigarrée et un public conquis d’avance quelques pièces de son récent opus et plusieurs de ses classiques.

Ainsi, après avoir entamé son spectacle avec Soleil Levant sur une scène baignant dans une lumière rouge, il a poursuivi avec Chante encore plongeant dès lors la foule dans la nostalgie de l’album Rêver mieux.

Photo Marie-Ève Blanchard

Bélanger a ensuite poursuivi de manière acoustique et plutôt planante avec Il faut s’accorder avant que ses 4 musiciens ne l’accompagnent. Hochant de la tête, la foule écoutait et semblait apprécier les nouvelles chansons issues du récent opus du chanteur, mais n’hésitait pas à s’en donner à cœur joie et à chanter haut et fort à sa suite lors des titres plus connus tels que Sortez-moi de moi, Imparfait et Te quitter.

On a d’autant plus senti l’univers enveloppant de l’artiste au moment d’une superbe prestation d’Intouchable et Immortel. Tant les musiciens que le chanteur avaient l’air de prendre du plaisir lors de la longue et enveloppante passe instrumentale propre à la chanson. C’était superbe! À l’instar de plusieurs autres interprétations lors de la soirée, Bélanger s’est aussi amusé à ponctuer la pièce d’intéressant jeux de voix.

Photo Marie-Ève Blanchard

Le spectacle s’est poursuivi avec des titres phares, dont Dans un spoutnik (mis au goût du jour avec «8 milliards de solitude»), Les temps fous et Les deux printemps, notamment. Dans une lumière bleue et diffuse, l’artiste a aussi eu envie d’offrir une pièce issue de son album Quatre saisons dans le désordre, pièce qu’il ne jouait plus en spectacle depuis un moment. Avec le synthétiseur qui donnait une touche presque subaquatique à la chanson, Respirer dans l’eau est apparue comme parfaite.

Ponctué çà et là d’un humour qui lui est propre, de remerciements humbles et charmants, Daniel Bélanger a offert un spectacle enivrant, tendre, plein de douceur et un brin nostalgique. Avec en rappel J’entends tout ce qui joue (dans ta tête), Rêver mieux et une version acoustique de La folie en quatre, pleine de richesse et de textures avec ses fredonnements et jeux de voix, c’était tout simplement plus que parfait.

Dumas et la fièvre du jeudi soir

Un peu plus tôt, et après avoir joué au Festif «sur le top d’un char», sur le comptoir d’un dépanneur, au milieu de la foule sous un chapiteau, Dumas était de retour pour performer cette fois sur la grande scène Desjardins. Alors que son nouveau spectacle, issu de son tout dernier, et douzième, opus Cosmologie sera présenté à travers le Québec dès septembre prochain, c’est plutôt le spectacle Le cours des jours, dont l’album célèbre cette année son 20e anniversaire, que les festivaliers ont pu apprécier. Et chaudement!

La foule s’en est donnée à cœur joie chantant la suite de l’artiste plusieurs pièces de ce mythique album ayant marqué sa carrière. Accompagné de son bassiste et guitariste habituels, d’un jeune drummer de 21 ans et du claviériste William Lévesque des Lunatiques, venu faire un remplacement au pied levé, l’auteur-compositeur de 44 ans a ouvert la soirée avec le titre éponyme de son 2e album.

Photo Marie-Ève Blanchard

Vénus, où le chanteur s’est montré visiblement plus qu’heureux de retrouver «le contact avec le Festif» et J’erre, chanté avec la foule et brièvement adapté pour les 40 ans d’un certain William, ont suivi avant que Dumas dédie Je ne sais pas tout en délicatesse aux Cowboys Fringants. De fait, on pouvait entre la voix de Marie-Annick Lépine en background, avec qui il a enregistré la pièce originale, tandis que les spectateurs jouaient le jeu à la demande de l’artiste et répondait des «oui mais moi, je ne sais pas».

Dumas a ensuite offert avec fougue et énergie un amalgame de chansons puisant çà et là dans son répertoire et dans plusieurs de ses albums : La lumineuse Mouvement, issue de son tout récent album Cosmologie, est venue apporter un côté plus électro; Une journée parfaite puis Ne me dis pas de Dumas, le parterre s’est transformé en «la plus grande piste de danse à 8h de l’histoire du Festif», la foule sautillant sur place, tandis que le chanteur faisait de même avec sa guitare.

«Vous êtes incroyables», ne cessait de lancer le chanteur à la foule avant de poursuivre avec Alors, alors et d’enchainer avec Au gré des saisons, avec sa guitare illuminée,

L’artiste qui se «considère privilégié que la foule y soit toujours au rendez-vous depuis toutes ses années» a finalement conclue son spectacle avec une anecdote. Il s’est remémoré cette période où à 18 ans il composait sa première chanson dans son sous-sol de Victoriaville et où il s’était procuré les tablatures des pièces de Daniel Bélanger. Orné de ses lunettes en cœur, il a pour reprendre ses mots bouclé la boucle avec Miss Ecstasy tout juste avant de céder la place à Daniel Bélanger, ce dont il n’aurait jamais pu être possible vingt-cinq années plus tôt.

Un peu plus tôt en début de soirée, Marilyne Léonard était venue réchauffer le parterre.

Photo Marie-Ève Blanchard

La jeune autrice-compositrice-interprète de 22 ans a livré ses compositions et, notamment, son interprétation de Baby one more time de Britney Spears.

Quant au DJ Super Plage, il est venu nous faire patienter entre Dumas et Bélanger avec un court set depuis la cage de l’escalier extérieur de l’école adjacente à la scène, en notamment mixant Ariane Roy et Jean Leloup. Bien sympathique!