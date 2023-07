Le Festif!: une belle programmation pour la seconde journée

BAIE-SAINT-PAUL | Malgré la grisaille, la foule était dense pour un vendredi au Festif !

En journée, Kanen, Comment Debord, Rosie Valland et Gab Bouchard notamment ont séduit ou fait danser les festivaliers.

Comme à l’habitude la journée s’est entamée sur le quai Bell avec Kanen qui se produisait pour la toute première fois à Baie-Saint-Paul. Une agréable et appréciée nouveauté cette année toutefois à souligner, les sympathiques haltes musicales “En route vers le quai”. Sur le chemin en passant par la rue Saint-Anne, dès 10h30, Forêt Marine et Steve & Ginie Jackson agrémentaient la balade qui menait en direction du quai. Même chose au retour. Un original bonus, on aime, à réitérer !

Jay Kearnay

L’autrice-compositrice-interprète d’origine innue de la communauté Mani-Utenam a ainsi offert sa prestation dans ce décor magique et unique où la rivière du Gouffre rencontre le fleuve. Avec un ciel nuageux et la brise fraîche et vivifiante du Saint-Laurent, la température était vraiment parfaite pour se laisser envelopper par ses mélodies indie-folk empreintes de douceur. On le sait, soleil plombant peut parfois être un peu trop intensément au rendez-vous sur le quai.

« Kwei Baie-Saint-Paul ! » a lancé la jeune artiste de 24 ans après avoir offert sa pièce Assi en guise d’introduction. Ses chansons, tant en français qu’en innu-aimun, semblaient, oui, en quelque sorte portées par le fleuve. Les quelques petits bémols de sonorisation du début n’ont d’ailleurs franchement rien enlevé à la plénitude du moment. Avec une grande sensibilité, l’artiste a interprété quelques pièces de son tout récent album Mitshuap. « «Mitshuap» signifie «maison». Pour moi, une maison, c’est au-delà du concept architectural. Cette scène est ma maison pour la prochaine heure et je suis heureuse de la partager avec vous », a illustré tout en respect et pudeur Kanen avant d’entamer seule au ukulélé la chanson titre de son album.

L’artiste n’a pas hésité à se faire transparente, évoquant sa vulnérabilité devant public et ses instants paisibles ou de vide entre deux pièces qu’elle se plaisait à apprivoiser et apprécier plutôt que de tenter de remplir inutilement. Ainsi, elle a enchainé avec Le silence.

C’est à la fois tout en fragilité, calme et puissance que ses musiciens et elle ont ensuite livré la superbe Les heures des météores puis la plus connue Dead Shopping Mall, coécrite avec Safia Nolin. L’attachante artiste a ainsi jonglé avec une large palette d’émotions, évoquant à la fois la déception amoureuse en faisant des parallèles avec le Carrefour Laval (pourquoi pas !) - ou s’adressant « une lettre à son moi de 16 ans qui voulait grandir trop vite » avec le titre Grande fille.

La présence du fleuve lui rappelant avec nostalgie son chez elle, la Côte-Nord, elle en a aussi profité pour interpréter Nimueshtaten nete, qui signifie « Je m’ennuie de là-bas. Les festivaliers ont pu découvrir une plus que charmante et attachante artiste authentique, qui sait faire de sa vulnérabilité une grande force enveloppante. En les remerciant, elle a encouragé le public à continuer d’aller voir davantage d’artistes autochtones. Une très belle découverte pour plusieurs, elle est franchement bourrée de talent !

Jay Kearney

Accompagnée d’un bassiste et d’une drummeuse, Rosie Valland est ensuite venue égayer avec sa douce pop accrocheuse. Dans la « plus belle scène du monde », elle a livré quelques pièces de son album Emmanuelle sorti à l’automne dernier, dont la rythmée et engagée Attiser le dilemme, mais aussi d’autres chansons telles que Loin, aux rythmes plus électros et issu de son album précédent Blue ainsi qu’une interprétation personnelle de Désenchantée de Mylène Farmer. Très charmante et dotée d’une superbe voix, difficile de ne pas être séduit.

Un après-midi dansant

En après-midi, tandis que les Espagnoles du Balkan Paradise Orchestra animaient le devant de la scène de la microbrasserie Charlevoix, la magnifique scène réalisée par le scénographe Frederick Ouellet résonnait aux couleurs de Comment Debord.

Le groupe était venu remplacer dans le nid d’oiseau, Patrice Michaud qui avait dû se désister quelques jours plus tôt en raison de soucis de santé. Rémi Gauvin, chanteur et guitariste du groupe a tenu à souligner combien le groupe était privilégié de performer dans ce parc qui avait été inondé de 4 pieds d’eau au mois de mai précédent.

Samuel Gaudreault

Le jovial quintuor, ils sont sept normalement, a enchainé les titres de son album lancé durant la pandémie (Chandail principal/Désert alimentaire/Ville fantôme), choix de vie d’artiste qu’ils ne regrettent pas, « surtout quand ils voient leurs amis s’acheter des maisons dans Rosemont », ont-ils souligné avec une ironie.

Karolane Carbonneau a pu faire valoir ses talents de guitariste dans la pièce Bay Window lors d’une superbe passe instrumentale où elle s’est évertuée à un jouissif solo sur sa guitare. Évidemment, Chalet s’est avéré un grand moment, le refrain chanté par la foule assise sur des caisses pommes, avant que l’ensemble du public se lève pour venir danser sur le “pit de gazon”.

Samuel Gaudreault

Vers 17h, c’est l’extravagant Gab Bouchard qui est venu interpréter son plus récent album Graffignes et quelques titres de son premier album Triste pareil a une foule, majoritairement composée de jeunes, qui s’était massée sur le gazon synthétique de la scène de la Microbrasserie.

En début de soirée, à l’instar de sa prestation au FEQ en début de semaine Sarah Dufour chauffait quant à elle les planches, cette fois pour Bleu Jeans Bleu et Les Trois Accords.

La chanteuse et guitariste originaire de Dolbeau-Mistassini a l’énergie contagieuse, elle a « du gaz en masse » selon ses propos, a entamé tranquillement son spectacle avec des titres country folk tels que Chez Té Mille et Baseball avant d’emprunter des sonorités plus rock sous la pluie, notamment avec Semi-roule semi-Trail, joyeusement appuyé par des solos de son guitariste et claviériste.