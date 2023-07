«Le Suppléant» : le livre du prince Harry est le «plus abandonné» de l’été

Si beaucoup de monde s’est précipité sur les mémoires du prince Harry lors de sa sortie tant attendue, le livre serait aussi énormément abandonné au bord de la piscine ou dans les chambres d’hôtel par les vacanciers, selon une compagnie de voyages.

«Le Suppléant» aurait notamment été retrouvé dans des poubelles de plusieurs centres de villégiature en Espagne, en Grèce et en Turquie, a expliqué l’agence de voyages On The Beach au média britannique «The Express».

Selon la compagnie, plus d’une centaine d’exemplaires du livre ont été retrouvés depuis le début de l’été.

«Nous n'avons jamais rien vu de tel. Les bureaux des objets trouvés dans nos stations balnéaires les plus populaires regorgent d'exemplaires de "Le Suppléant"», a déclaré Zoe Harris, directrice de la clientèle de l’agence.

«Nous avons d'abord trouvé cela amusant, mais au cours des derniers mois, plusieurs autres hôtels nous ont renvoyé les livres», a-t-elle mentionné au média.

L’agence de voyages aurait désormais des bibliothèques remplies des mémoires du membre de la famille royale, à tel point qu’elle demande aux hôtels d’arrêter de leur renvoyer. «Sinon nous ne pourrons jamais nous en débarrasser», a souligné Mme Harris.

Rappelons que le livre qui fait plusieurs révélations sur les Windsor avait pulvérisé le record du livre de non-fiction le plus rapidement vendu lors de la première semaine de sa sortie, selon le Guinness des records.