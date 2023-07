Les Grands Feux Loto-Québec: Huit événements grandioses pour s’éclater

Les Grands Feux Loto-Québec, présentés par RBC, s’éclateront tous les mardis et les jeudis soir du mois d’août, dès 18 h 00 sur les quais de Québec et Lévis. Au total, huit événements grandioses et gratuits combleront petits et grands amateurs de spectacles pyromusicaux. Dans une ambiance festive, les spectateurs seront transportés dans un univers fascinant où la musique et la fête seront à l’honneur, sous des thématiques rassembleuses : Eau, monde, Québec, DJ, Nashville, rock, 1980 et playa. En nouveauté, Les visiteurs pourront profiter d’un nouvel espace terrasse sur le Quai du côté de Québec à partir de 18 h, avec chansonnier et musique en lien avec la thématique de la soirée.

►Visitez lesgrandsfeux.com pour les détails.