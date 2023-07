Lévis : Une cure de jouvence en vue pour l'hôtel de ville

La Ville de Lévis envisage de refaire une beauté à son hôtel de ville, histoire de rendre le bâtiment plus attractif et convivial.

Le mois dernier, la Municipalité a accordé un contrat de gré à gré de 27 450,28 $ à la firme d’architectes Cuatro Architecture. Le mandat vise «l’élaboration de concepts d’aménagement et l’estimation de coût des travaux pour un projet envisagé à l’hôtel de ville».

Le porte-parole Michel Thisdel explique que «la Ville retient les services professionnels d’une firme spécialisée en architecture pour amorcer une réflexion visant à transformer cet espace de travail en lieu convivial et attractif», tant pour les employés que pour les visiteurs.

Construit en 1902

L’édifice administratif est situé sur le chemin du Fleuve, à Saint-Romuald, dans l’ancien hôtel de ville de Saint-Romuald. Le bâtiment a été construit en 1902 et a été endommagé par un incendie en 1994. Il a alors été restauré et agrandi. Il est ensuite devenu l’hôtel de ville de Lévis, après les fusions municipales de 2002. On y trouve aujourd’hui les bureaux de la mairie et de la direction générale, la salle du conseil et le greffe.

La firme effectuera «une étude des besoins, une préparation de concepts préliminaires et une estimation de coût des travaux seront réalisées afin d’évaluer la possibilité de réaménager une partie de l’intérieur de ce bâtiment», ajoute M. Thisdel. L’échéancier pour effectuer ce mandat est prévu au début de l’automne 2023. C’est à ce moment que l’administration étudiera ses options et prendra une décision.

Projet avorté

Sous l’ancienne mairesse Danielle Roy Marinelli, un projet avait été étudié pour regrouper tous les services municipaux sous un même toit, dans un nouvel hôtel de ville construit dans le centre géographique de la Ville, autour de la tête des ponts. En ce moment, les services sont disséminés un peu partout sur le territoire. Ce projet avait finalement été mis de côté par la mairesse.

Le contrat à Cuatro a été accordé à la suite d’une demande de prix où une autre firme a soumis un montant plus élevé. Le montant avant les taxes se situe à 23 875 $, a indiqué M. Thisdel.