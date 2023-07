«L'heure du conte»: des moments de douceur avec Barbada

N’en déplaise à ses détracteurs, les contes lus par Barbada au cours de ses lectures publiques plaisent aux enfants.

La drag queen a présenté une première heure de lecture, jeudi, en fin d’après-midi, dans la Zone famille, dans le cadre de la 41e édition du festival Juste pour rire. À son arrivée, les chaises Adirondack du parterre étaient déjà presque toutes occupées, tandis qu’une foule s’est agglutinée à l'arrière au fur et à mesure de sa présentation, attirée par ses paillettes et ses grandes lunettes excentriques.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

Au cours de cette heure, Barbada a fait la lecture de trois histoires qui amène les enfants à s’ouvrir à la différence, entre autres à Fourchon, le héros de l’œuvre littéraire homonyme de Kyo Maclear et d'Isabelle Arseneault, qui n'est ni une cuillère ni une fourchette, mais qui a tout de même sa place à table.

Entre les histoires, la drag queen a lancé des discussions avec les petits posés sur les tapis aux premiers rangs de la Zone famille, notamment sur les leçons qu’ils en ont tirées et sur les différences qui les unissent. Elle a aussi animé de brèves périodes de dégourdissement, auxquelles même les parents ont pris goût à participer.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

Son humour et sa répartie, lui permettant de rebondir rapidement aux nombreux stimulus du coin, ont également réussi à décrocher de nombreux rires chez les plus vieux, comme chez les plus jeunes.

À la toute fin de la représentation, les enfants, qui ont été attentifs et participatifs tout du long, se sont rués sur la conteuse pour lui faire un câlin et avoir leur photo avec elle. Ils ont également pu feuilleter les livres avec lesquels ils ont été familiarisés.

MARIO BEAUREGARD / AGENCE QMI

Située dans un coin plutôt tranquille, où la paix est parfois troublée par le père Noël, des échassiers-musiciens et une vieille dame en La-Z-Boy roulant, la Zone famille, installée sur de Maisonneuve, derrière la Scène Beneva, accueille cette année de nombreuse de spectacles pour enfants, ainsi qu’un spectacle pour les parents, Humour poussette, présenté tous les jours à 18 h 15.

Il y a aussi des ateliers scientifiques, un mur d’escalade et des trampolines.

Barbada présentera à nouveau L’heure du conte ce week-end, ainsi que lundi soir, à 17 h, sur la Scène Radio-Canada dans la Zone famille.

Pour plus de détails sur la Zone famille, consultez le site de Juste pour rire.