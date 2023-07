Maple Leafs : l’arbitre règlera le cas d’Ilya Samsonov

Les Maple Leafs de Toronto et le gardien Ilya Samsonov n’ont pas été en mesure de s’entendre sur les modalités d’un nouveau contrat et se sont présentés devant un arbitre.

C’est ce qu’a appris «The Hockey News» vendredi.

Concrètement, cela signifie que les deux camps ne peuvent plus négocier et que c’est l’arbitre qui décidera de la rémunération de l’athlète de 26 ans, qui ne pourra pas avoir un contrat de plus de deux saisons en poche.

La saison dernière, l’ancien des Capitals de Washington a gagné 1,8 million $ dans le cadre d’une entente d’un an.

Les Leafs et le camp de Samsonov ont soumis mercredi leur proposition respective en prévision du processus d’arbitrage. Selon le réseau Sportsnet, le club aurait offert 2,4 millions $, tandis que le gardien demanderait 4,9 millions $.

Samsonov a maintenu un dossier de 27-10-5, une moyenne de buts alloués de 2,33 et un taux d’efficacité de ,919 lors de sa première saison dans la Ville Reine. En séries éliminatoires, le Russe a vu Joseph Woll prendre place devant le filet pour quatre rencontres. Il a maintenu une moyenne de 3,13 et un taux de ,898 pendant les neuf matchs qu’il a disputés pendant la danse printanière.