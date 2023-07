Menaces envers une école de Rimouski: l'adolescent reconnait sa culpabilité

L'adolescent soupçonné d'avoir planifié une tuerie de masse dans une école secondaire de Rimouski a reconnu sa culpabilité.

Il a plaidé coupable à un chef d'accusation d'avoir proféré des menaces pouvant causer la mort et des lésions corporelles à tous les occupants de l'École secondaire Paul-Hubert de Rimouski. Les actes reprochés sont survenus entre le premier décembre 2022 et le 15 mars dernier.

L'arrestation du jeune avait créé tout un émoi chez les élèves et le personnel de l'établissement scolaire.

Le jeune a donc plaidé coupable hier en Chambre de la jeunesse au Palais de Justice de Rimouski lors de sa comparution accompagnée de ses parents.

TVA NOUVELLES

La Couronne avait expliqué devant le tribunal que le jeune aurait eu un plan précis et souhaitait recréer la tuerie de Columbine, au Colorado.

L'adolescent qui a été remis en liberté le 2 mai dernier doit respecter de strictes conditions en attendant la suite des procédures judiciaires.

L'accusé sera de retour en cour le 23 novembre pour le prononcé de sa sentence.

D'ici là, les avocats vont consulter le rapport prédécisionnel avant d'effectuer leur suggestion de peine.

TVA NOUVELLES

«C’est un rapport qui est fait par un intervenant du directeur provincial. Donc, c’est un intervenant spécialisé avec les adolescents ayant commis des crimes. Il sera évalué sur tous les volets de sa personne et en fonction de ce qui s’est passé, des crimes, puis aussi des conséquences pour les victimes ou les témoins qui étaient touchés de près ou de loin par les événements.

«Suite à ça, on va avoir des recommandations par cet intervenant-là et c’est là que les discussions vont commencer entre les avocats à savoir quelle peine on va demander au tribunal», explique la procureure aux poursuites criminelles et pénales, ME Florence Charlebois-Villeneuve.

La procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales s'est dite soulagée de ce plaidoyer de culpabilité qui évite la tenue d'un procès qui aurait été long, puisqu'un grand nombre de témoins auraient été appelés à la barre.