«On veut me bâillonner»; une Trifluvienne avertie par la Ville pour des propos «réducteurs»

Joan Hamel, une citoyenne de Trois-Rivières contre le projet d'agrandissement du Parc industriel 40-55, a reçu un avertissement par huissier de la Ville concernant des propos qu'elle a tenus sur les médias sociaux.

La situation soulève des questionnements en lien avec la liberté d'expression. «Je me suis dit, je dois faire quelque chose, on veut me bâillonner», a expliqué la principale intéressée.

L'environnementaliste réagissait ainsi à un reportage sur les travaux dans des milieux humides au parc industriel 40-55. Dans son commentaire Facebook, elle contestait les compétences d'un fonctionnaire municipal. «Une nouvelle qui démontre l'incompétence d'une personne qui défend ce projet de développement. Doit-on vraiment lui faire confiance», peut-on y lire.

Mme Hamel n'en revient pas de l'ampleur des moyens utilisés par la Ville. «Dans ce dossier, il y a un huissier, un avocat; tout ça pour un commentaire que je trouve insignifiant sur un groupe Facebook.»

Dans l'avertissement envoyé à la citoyenne, la Ville estime que son commentaire «a pour effet de dénigrer l'intégrité et le professionnalisme d'un fonctionnaire [...] par des propos réducteurs». Selon la lettre, «ces propos correspondent aux définitions de violence et de manque de civisme prévues dans la Politique de sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel».

La Trifluvienne persiste, «il n'y a aucun caractère haineux ou violent. Je ne dénigre personne. Je n’identifie personne. Je ne comprenais pas l'ampleur de cette lettre.»

Ce document jette de l'huile sur le feu auprès des opposants au projet d'agrandissement du Parc industriel 40-55. «La Ville de Trois-Rivières tente de refroidir l'opposition au projet par tous les moyens», a ajouté Marc Benoit, environnementaliste.

Pour le porte-parole de Terre précieuse, Philippe Duhamel, il ne faut pas hésiter à dénoncer cette façon de faire de la Ville. «Si c'est comme ça que la ville veut traiter ses citoyens, je me porte volontaire pour recevoir une mise en demeure. J'ose le dire, cet avertissement, c'est un acte d'incompétence.»

Le cabinet du maire explique qu'il est impossible de commenter un dossier traité par les services juridiques. La Ville n'a pas été en mesure de nous fournir le nombre d'avertissements envoyés annuellement. Une chose est certaine, si Joan Hamel récidive, des constats d'infractions pourraient lui être envoyés.