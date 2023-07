Pamela Ware médaillée de bronze au tremplin de 3 m

(Sportcom) – Pamela Ware est montée sur la troisième marche du podium du tremplin de 3 mètres des Championnats du monde, vendredi, à Fukuoka, au Japon.

La Montréalaise confirme ainsi son superbe retour sur la scène internationale amorcé le printemps dernier à la Coupe du monde de Montréal où elle avait été décorée d’argent au 3 m.

Il s’agit de la quatrième médaille remportée par la Montréalaise en trois participations aux Championnats du monde. Celle-ci a une saveur encore plus spéciale, car elle solidifie la place de la Québécoise au plus haut niveau et met au rancart sa déconvenue des Jeux olympiques de Tokyo.

«J’ai tellement travaillé fort physiquement et mentalement dans la dernière année. Je suis de retour, et je suis là pour rester», avait mentionné Ware après sa prestation montréalaise en mai dernier.

Force est de constater qu’elle est passée de la parole aux actes.

Au 10 m masculin, Nathan Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, s’est assuré une place en finale qui aura lieu tôt samedi matin heure du Québec.